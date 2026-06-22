22기 옥순이 여름 휴가를 반납했다./SNS

22기 옥순이 여름 휴가를 반납했다./SNS

22기 옥순이 여름 휴가를 반납했다./SNS

22기 옥순이 가족을 향한 애정을 보였다.옥순은 최근 자신의 SNS에 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있는 사진을 공개했다. 사진 속 옥순은 화이트 원피스를 입고 음료를 든 채 환한 미소를 짓고 있다. 청순한 비주얼과 편안한 분위기가 시선을 사로잡는다.함께 공개한 글에서 옥순은 "주말마다 부지런히 부산을 즐기고 있습니다. 올해 여름휴가는 없어요"라고 적었다. 이어 "너희와 함께하는 하루하루가 엄마아빠한테는 휴가야"라고 덧붙이며 가족에 대한 애정을 표현했다.한편 '나는솔로' 22기 옥순과 경수는 SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱 특집에 출연해 연인으로 발전해 지난해 5월 혼인신고를 하며 법적 부부가 됐다. 옥순은 아들을, 경수는 딸을 양육하고 있어 이들 부부는 네 가족으로 새로운 가정을 이뤘다. 특히 옥순은 과거 행정 공무원으로 일했으나 퇴사 후 인플루언서의 삶을 살고 있다. 경수는 옥순의 인플루언서 전향 이후 다니던 광고회사를 퇴사하고 새 보금자리를 찾은 것으로 알려졌다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr