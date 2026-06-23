'그대에게 드림' 황인엽과 이혜리가 첫사랑 재회 로맨스를 통해 성장과 구원의 서사를 그려낸다./사진제공=ENA

'그대에게 드림' 황인엽과 이혜리가 첫사랑 재회 로맨스를 통해 성장과 구원의 서사를 그려낸다./사진제공=ENA

'그대에게 드림' 황인엽과 이혜리가 첫사랑 재회 로맨스를 통해 성장과 구원의 서사를 그려낸다.ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 22일 첫사랑이었던 우수빈(황인엽 분)과 주이재(이혜리 분)가 15년 만에 재회한 현재 시점의 커플 스틸을 공개했다. 서로의 숨결이 닿을 듯 가까이 마주한 두 사람의 눈맞춤과 미묘한 분위기가 설렘을 자아낸다.'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊고 살아가는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화와 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이야기를 담는다. '트리거', '경이로운 소문 1, 2'의 유선동 감독과 '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다', '미스터 션샤인', '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 의기투합했다. 여기에 황인엽, 이혜리, 백성철, 이열음 등이 합류해 첫사랑 재회 로맨스를 완성한다.앞서 공개된 우수빈과 주이재의 10대 시절 교복 스틸이 화제를 모은 가운데, 이번 커플 스틸은 재회 이후의 관계를 예고한다. 문을 등진 채 주이재를 단호하게 바라보는 우수빈과 그를 놀란 표정으로 응시하는 주이재의 모습이 궁금증을 자극한다. 이어 우수빈의 셔츠를 매만지는 주이재와 그런 그를 지그시 바라보는 우수빈의 눈빛이 묘한 긴장감을 형성한다.영화감독의 꿈을 이룬 뒤 주이재를 만나기 위해 한국으로 돌아온 우수빈, 현실의 벽에 부딪혀 꿈을 이루지 못한 주이재가 15년 만에 다시 마주하면서 어떤 이야기를 써 내려갈지 관심이 쏠린다. 두 사람은 꿈과 사랑을 함께 되찾아가는 과정에서 30대의 어른으로 성장하고 서로를 구원하는 여정을 그려갈 예정이다.우수빈과 주이재의 관계를 그려낼 황인엽과 이혜리의 호흡에도 기대가 모인다. 황인엽은 "이혜리 배우는 상대가 편안하게 연기할 수 있도록 언제나 즐거운 현장을 만들어주는 분위기 메이커"라며 "그래서 내가 상상하고 준비했던 것보다 더 풍성하고 입체적으로 표현될 수 있었던 것 같아서 혜리 배우에게 정말 많이 고마웠다"라고 전했다.이어 "이번 작품을 보시면 정말 더 많은 분이 혜리 배우의 에너제틱한 발랄한 모습, 사랑스러운 모습, 그리고 어디로 튈지 모르는 좌충우돌한 귀여운 매력까지 헤어나올 수 없을 정도로 많은 매력에 더 빠져들게 되시지 않을까 생각한다"라고 덧붙였다.이혜리는 황인엽과의 호흡에 대해 "완벽했다"라며 "첫 촬영부터 내가 상상했던 수빈의 모습으로 나타나 줘서 나 역시도 이재 캐릭터로 빠르게 몰입할 수 있었다"라고 말했다. 그러면서 "현장에서도 늘 배려하고 다정한 황인엽 배우 덕분에 끝까지 행복한 촬영을 할 수 있었던 것 같다"라며 "보시는 분들도 수빈과 이재의 케미스트리를 100% 느끼실 거라고 확신하고 있다"라고 전해 두 사람이 보여줄 시너지에 기대를 높였다.'그대에게 드림'은 오는 7월 13일 오후 10시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr