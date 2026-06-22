그룹 스트레이 키즈의 'RUN IT' 티저 영상 썸네일. / 사진제공=JYP 엔터테인먼트

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids)가 디지털 싱글과 새 앨범, 월드투어를 예고하며 올여름 활발한 활동에 나선다.22일 JYP엔터테인먼트는 스트레이 키즈가 오는 24일 오후 1시 디지털 싱글 'RUN IT'(런 잇)을 발매한다고 밝혔다. 이날 공식 SNS를 통해 공개된 티저 영상은 강렬한 분위기와 감각적인 영상미로 신곡에 대한 기대감을 높였다. 'RUN IT'은 더 넓은 무대를 향해 나아가는 스트레이 키즈의 에너지를 담은 곡이다. 영상 말미에는 새 앨범 발매 소식도 공개됐다.스트레이 키즈는 오는 8월 7일 새 앨범 'THIS & THAT'(디스 앤드 댓)을 발매한다. 이는 지난해 11월 공개한 SKZ IT TAPE(스키즈 잇 테이프) 'DO IT'(두 잇) 이후 약 9개월 만에 선보이는 국내 컴백이자 2026년 첫 음반이다. 'RUN IT' 역시 이번 앨범에 수록된다.새 월드투어 개최도 예고했다. 스트레이 키즈는 'Stray Kids World Tour 'RUN IT''을 통해 글로벌 팬들과 만난다. 이는 전 세계 35개 도시, 56회 공연 규모로 진행된 'Stray Kids World Tour 'dominATE''(도미네이트) 이후 새롭게 이어지는 투어다.한편 스트레이 키즈는 글로벌 페스티벌 무대에서도 활약을 이어간다. 오는 9월 브라질 음악 축제 'Rock in Rio'와 더불어, 같은 달 라틴 아메리카 3개 지역에서 신규 페스티벌 'STRAYCITY'를 개최할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr