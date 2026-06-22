그룹 에이핑크 출신 홍유경이 배 속 아이의 성별이 아들이라고 밝혔다./사진=홍유경 SNS

그룹 에이핑크 출신 홍유경이 배 속 아이의 성별이 아들이라고 밝혔다./사진=홍유경 SNS

그룹 에이핑크 출신 홍유경이 배 속 아이의 성별이 아들이라고 밝혔다.홍유경은 지난 21일 자신의 SNS에 "당당이의 성별은 아들이었다"며 "많은 분께서 딸로 추측 주셨는데 저는 아들 맘이 되었습니다"라고 알렸다.이어 "모두가 서프라이즈인 젠더리빌이었는데 주변 조카들이 다 아들인지라 이제쯤 딸이 한 명 나올 거라 예상해서 파란색을 보자마자 다들 얼떨떨한 반응이었다"며 예상과 달랐던 당시 분위기를 전했다. 그러면서 둘째는 딸이었으면 하는 바람도 내비쳤다.또 "이제 어느덧 초음파에서도 존재감을 보여주는"이라며 "슬슬 뱃속에서 꾸물꾸물 태동도 느껴지는 것 같은데 건강히 커서 만나자 당당아"라고 애정을 내비쳤다.앞서 홍유경은 지난 5월 SNS를 통해 임신 16주 차 소식을 직접 전해 많은 축하를 받았다. 홍유경은 2011년 에이핑크 멤버로 데뷔했으나 2013년 학업에 집중하기 위해 팀을 탈퇴했다. 이후 2023년 피부과 전문의와 결혼했으며 현재 첫 아이 출산을 앞두고 있다.당당이의 성별은...아들이였습니다🩵많은 분들께서 딸로 추측 주셨는데저는 아들맘이 되었습니다🤣모두가 서프라이즈인 젠더리빌이였는데주변 조카들이 다 아들인지라이제쯤 딸이 한 명 나올거라 예상했어서파란색을 보자마자 다들 얼떨떨한 반응이였어요😂(둘째는 꼭 딸이기를...)이제 어느덧 초음파에서도 존재감을 드러내는..!!🌶️슬슬 뱃속에서 꾸물꾸물 태동도 느껴지는 것 같은데건강히 커서 만나자 당당아이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr