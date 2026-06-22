박수홍의 아내 김다예가 38kg 감량 후 달라진 모습을 공개하며 건강 회복 근황을 전했다./사진=김다예 SNS

박수홍의 아내 김다예가 38kg 감량 후 달라진 모습을 공개하며 건강 회복 근황을 전했다./사진=김다예 SNS

박수홍의 아내 김다예가 38kg 감량 후 달라진 모습을 공개하며 건강 회복 근황을 전했다./사진=김다예 SNS

박수홍의 아내 김다예가 38kg 감량 후 달라진 모습을 공개하며 건강 회복 근황을 전했다.김다예는 지난 21일 자신의 SNS에 다이어트 전후 사진 두 장을 나란히 게재했다. 공개된 사진에는 임신 당시 체중이 90kg까지 증가했을 때의 모습과 현재 52kg까지 감량한 모습이 담겼다. 같은 인물이라고 믿기 어려울 정도로 달라진 비주얼이 눈길을 끌었다.그는 "저 회춘한 거 같다. 오랜만에 90kg 시절 사진 보는데 지금보다 오히려 나이 들어 보인다. 그래도 행복했던 돼지 시절"이라고 당시를 떠올렸다. 이어 "눈도 작아지고 코도 엄청나게 커졌다"고 자신을 향한 농담을 건네면서도 "이 시기의 장점은 체급 비례 힘이 엄청 강했다"고 덧붙이며 유쾌한 반응을 보였다.건강 상태에 대한 변화도 전했다. 김다예는 "하지만 건강은 최악이었다. 살 빠지고 가장 좋은 점은 건강. 몸이 다시 건강해졌다는 점"이라며 "작년 여름 57을 달성하고 좋게 이야기하면 유지, 안 좋게 이야기하면 일 년 넘게 정체기를 겪었는데 5kg 추가 감량했다"고 밝혔다.김다예는 23살 연상의 방송인 박수홍과 2021년 혼인신고를 마친 뒤 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr