28기 정희가 남자친구와 여행을 떠났다./SNS

28기 정희가 남자친구와 여행을 떠났다./SNS

28기 정희가 남자친구와 여행을 떠났다./SNS

28기 정희와 광수가 달달한 여행 근황을 공개했다.정희는 최근 자신의 SNS에 "첫 여행 기념 #커플챌린지"라는 글과 함께 영상을 게재했다.공개된 영상에는 여행지 숙소에서 다양한 커플 챌린지에 도전하는 정희와 광수의 모습이 담겼다. 특히 광수는 흰색 민소매 차림으로 탄탄한 근육질 몸매를 드러내 시선을 사로잡았다. 정희는 광수의 어깨 위에 올라타는 고난도 동작에도 도전하며 유쾌한 분위기를 연출했다.두 사람은 연신 웃음을 터뜨리며 챌린지를 이어갔고, 연인다운 자연스러운 호흡을 자랑했다. 여행지에서도 변함없는 애정 표현과 장난기 넘치는 모습이 보는 이들까지 미소 짓게 만들었다.한편 정희와 광수는 SBS Plus·ENA '나는 솔로' 28기 돌싱 특집을 통해 연인으로 발전했다. 치과의사인 정희는 슬하에 딸을 키우고 있다. 남자친구 광수 또한 딸을 키우는 싱글대디다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr