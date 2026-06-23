사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' KBS 아나운서 출신 방송인 김선근이 프리랜서 선언 이후 겪었던 처절한 생활고를 고백했다.22일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 아나운서 출신 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 출연했다.이날 김선근은 2022년 KBS 퇴사 후 프리랜서로 전향하게 된 배경을 솔직하게 밝혔다. 신동엽이 "당시 방송 시장 상황이 좋지 않았는데 왜 나갔는지 궁금했다"고 묻자 김선근은 "스스로를 과대평가했다"고 털어놨다.김성근은 "돌이켜보면 살면서 실패를 거의 경험하지 못했다. 대학도 원하는 고려대에 갔고, KBS 입사도 했고, '연예가중계', 라디오 DJ, '노래가 좋아' MC까지 하면서 하고 싶은 일들을 다 해봤다"고 회상했다.이어 "그때는 정말 오만했다. '내가 전현무 못 될 게 뭐야'라는 생각까지 했다"고 고백해 웃음을 자아냈다. 하지만 현실은 녹록지 않았다고.김선근은 KBS 아나운서라는 직업 덕분에 대출을 받아 여러 투자에 나섰지만 결과적으로 실패했다고 털어놨다. 여기에 파주의 신축 아파트 청약까지 당첨되면서 각종 금전적 부담이 한꺼번에 몰려왔다고.그는 "아내와 아이들을 좋은 집에서 살게 해주고 싶었다. 프리랜서가 되면 더 많은 수입을 올릴 수 있을 거라고 생각했다"고 말했다. 특히 퇴사 전 방송 출연 약속까지 받았다고. 그러나 막상 회사를 나온 뒤 상황은 완전히 달라졌다.김선근은 "프로그램 출연을 해주겠다는 약속을 받고 나왔는데 약속은 약속일 뿐이었다. 하나도 성사되지 않았다"며 "갑자기 수입이 마이너스가 됐다"고 털어놨다.결국 생계를 위해 닥치는 대로 일을 시작했다. 그는 "당장 먹고 살아야 했다. 방송 일이 언제 들어올지 몰라 시간을 자유롭게 쓸 수 있는 단기 아르바이트를 주로 했다"고 설명했다.대리운전과 택배 상하차, 세탁물 배달은 물론 출판단지 포장 업무까지 가리지 않았다. 특히 새벽 시간에 진행하는 빨래 배달 일을 했다고 밝혀 안타까움을 자아냈다.가장 충격적인 경험은 생동성 시험이었다. 김선근은 "복제약의 효능과 부작용을 확인하는 시험인데 2박 3일 동안 입원해 약을 먹고 계속 피를 뽑는다"며 "한 번 하면 100만 원 가까이 받을 수 있어서 참여했다. 정말 할 수 있는 건 다 했다"고 이야기했다.생활고를 겪으며 힘든 시간을 보냈지만, 김선근은 이를 통해 자신의 오만함을 돌아보게 됐다고 밝혔다. 그는 "4년 동안 물이 다 빠진 것 같다"며 "지금은 매일매일이 감사하다"고 말했다. 또 "아내가 쓰리잡까지 하면서 함께 버텨줬다"며 가족에 대한 고마움을 전해 뭉클함을 안겼다.한편 김선근은 2014년 KBS에 입사해 '연예가중계', '굿모닝 대한민국 라이브', '불후의 명곡', '노래가 좋아' 등 다양한 프로그램에서 활약했다. 이후 2022년 9월 KBS를 퇴사하고 프리랜서 방송인으로 새로운 도전에 나섰다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr