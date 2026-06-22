사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

사진=유튜브 '김숙티비'

개그우먼 이국주의 끝 없는 맛집 투어에 김숙이 결국 항복 선언을 했다.22일 유튜브 채널 '김숙티비'에는 '도쿄 자취생 이국주의 배부른투어. 일본 3대 우동부터 철길 밑 노포까지 (ft. 신흥 먹짱 박은혜)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김숙은 후배 개그우먼 이국주와 배우 박은혜를 일본에서 만났다. 우에노 미식 투어를 선언한 이국주는 "오늘은 아주 배가 부를 거다. 세 끼를 먹고 중간중간 요기도 할 것"이라고 예고해 시작부터 웃음을 자아냈다.이국주는 우에노를 "관광지와 시장, 쇼핑, 공원까지 다 있는 동네"라고 소개하며 자신이 왜 좋아하는지 설명했다. 철길 아래 맛집 거리와 아메요코 시장, 로컬 골목 풍경까지 소개하며 도쿄 현지인의 면모를 뽐냈다.세 사람은 일본 3대 우동으로 유명한 우동 전문점을 시작으로, 몬자야키 가게, 노포 중화요리집 등 여러 맛집에서 폭풍 먹방을 펼쳤다.이국주의 훈훈한 고백도 이어졌다. 그는 김숙을 향해 "시상식에서도 언급한 적이 있는데 가장 힘들 때 직접 연락해서 응원을 보내준 선배"라며 고마움을 전했다.이어 "이번 일정도 선배님이 오는 날과 가는 날에 맞춰 잡았다. 선배님을 정말 좋아하기 때문"이라며 진심을 드러냈다. 또 "이제는 선배님보다 언니라고 부르고 싶다"고 말했고, 김숙은 흔쾌히 받아들이며 미소 지었다.감동도 잠시, 끝없는 먹방에 결국 김숙이 두 손을 들었다. 그는 "음식이 턱끝까지 찼다"며 "국주야 미안한데 나 내일 한국 가려고"라고 농담했다. 그러자 이국주는 "안 된다. 우에노를 아직 반 바퀴밖에 안 돌았다"고 답해 폭소를 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr