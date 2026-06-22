사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

사진=지연수 유튜브

방송인 지연수가 전 남편 일라이의 재혼 소식에 대한 솔직한 심경을 밝혔다,22일 유튜브 채널 '지연수의 연수롭다'에는 '제 재혼 생각은요...? 지연수 그녀의 솔직한 심경'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 지연수는 최근 알려진 일라이의 재혼 소식에 대해 "너무 축하한다"고 말문을 열었다. 그는 "사실 그 사람의 결혼은 알고 있었다. 다만 언제 하는지는 몰랐다"고 설명했다.하지만 자신의 감정보다 먼저 떠오른 것은 아들이었다. 지연수는 "제일 걱정된 건 '내일 민수 학교 가야 하는데'였다"며 "학부모들 중에는 민수 아빠가 누구인지 아는 사람도 있다. 혹시 아이가 이야기를 듣고 상처받을까 봐 걱정됐다"고 털어놨다.이어 "민수를 케어하고 재운 뒤에야 기사를 제대로 봤다"고 말했다. 그는 "나는 오히려 담담했다. 주변 사람들이 더 전전긍긍하면서 이야기를 해야 하나 말아야 하나 고민하더라"고 밝혔다.지연수는 일라이의 새 출발을 진심으로 응원했다. 그는 "일라이는 아직 30대다. 얼마든지 새로 결혼해서 출산도 하고 자기 인생을 살아야 하는 나이"라며 "나는 이미 민수와 함께 행복을 찾았다. 그 사람은 나보다 조금 늦게 행복의 결실을 맺는 것이라고 생각한다"고 말했다.또 "이왕 결정한 거라면 무조건 잘됐으면 좋겠고 행복해야 한다"고 덧붙였다. 아들 민수 역시 아버지의 재혼 사실을 알고 있으며 함께 축하했다고 전했다.지연수는 자신의 재혼 가능성에 대해서도 솔직하게 말했다. 그는 "재혼 생각이 아예 없는 것은 아니다. 언젠가는 하겠지"라면서도 "아무도 안 만나겠다는 것은 아니지만 아무나 만나고 싶지도 않다"고 밝혔다.한편, 지연수는 2014년 11세 연하의 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼했지만, 결혼 5년 만인 2020년 11월 이혼을 발표했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr