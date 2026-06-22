사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

사진=유튜브 '짠한형 신동엽'

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'짠한형' 아나운서 출신 배우 임성민이 프리랜서 선언 이후 겪었던 충격적인 생활고를 털어놨다.22일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 KBS 아나운서 출신 김병찬, 임성민, 김현욱, 김선근이 출연했다.1994년 KBS 20기 공채 아나운서로 입사한 임성민은 2001년 프리랜서를 선언한 선구자로 꼽힌다. 그는 "프리랜서는 내가 원조다. 아무도 안 할 때 혼자 했다"고 말문을 열었다.임성민은 당시를 떠올리며 "프리랜서라는 개념 자체가 없던 시절이었다. 혼자 일을 다니는데 너무 바빴다"고 회상했다. 이어 "좋은 매니지먼트사에 들어갔지만 아나운서 출신 방송인을 관리해 본 경험이 없어서 사실상 방치된 상태였다"고 털어놨다.특히 연기자로 활동 영역을 넓히려던 과정에서 예상치 못한 일을 겪었다고 밝혔다. 그는 "당시에는 지금처럼 여러 활동을 동시에 할 수 있는 시대가 아니었다. 연기를 하려면 진행하던 프로그램을 모두 내려놔야 했다"고 설명했다.이어 "'도전 지구 탐험대'를 진행하고 있었는데 PD에게서 '왜 갑자기 그만두느냐'는 전화를 받았다. 알고 보니 매니저가 이미 하차 의사를 전달한 상태였다"며 "나도 모르는 사이 프로그램을 놓게 됐고, 그걸 극복하는 과정이 정말 힘들었다"고 고백했다.시련은 거기서 끝나지 않았다. 약 1년의 공백기를 보낸 뒤 새로운 기획사로 옮겼지만 또 다른 피해를 입었다고 밝혔다.임성민은 "당시 대표가 돈을 들고 해외로 도망갔다. 예전에는 매니저들이 출연료 통장을 관리했는데 내 통장에 들어오던 출연료까지 갖고 잠적했다"고 말했다. 이어 "대표가 수백억 원을 횡령해 해외로 도망가니까 매니저들도 자기 살길을 찾아 떠난 것"이라고 설명했다.그는 "정말 국민연금도 못 낼 정도로 돈이 없었다"고 털어놔 충격을 안겼다. 방송에 꾸준히 얼굴을 비추고 있었지만 실제 수입은 많지 않았다고도 밝혔다.임성민은 "당시에는 출연료가 많지 않았다. 프로그램 출연 수당이 1만 원 수준이었고 라디오는 3000원 정도였다"며 "사람들은 방송에 나오면 다 돈을 많이 버는 줄 알지만 실제로는 그렇지 않았다"고 말했다.또 "당시에는 워낙 얼굴이 알려져 있어서 커피 전문점 아르바이트도 할 수 없었다"며 프리랜서 초기 현실적인 어려움을 전하기도 했다.한편, 임성민은 KBS 간판 아나운서로 활약한 뒤 프리랜서 방송인과 배우로 영역을 넓혔다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr