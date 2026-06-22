사진=유튜브 '이성미의 못간다'
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개그우먼 김지선이 홈쇼핑 전성기 시절 월 2억원의 수입을 올렸다고 밝혔다.

22일 유튜브 채널 '이성미의 못 간다'에는 개그우먼 김지선이 출연했다.

이날 김지선은 넷째 출산 후 인생 최대 전성기를 맞았다고 밝혔다. 그는 "출산 100일 뒤부터 3개월 동안 탄수화물을 끊고 독하게 다이어트를 했다"며 "복근을 공개한 뒤 반응이 폭발적이었다"고 회상했다.

다이어트 성공 이후 홈쇼핑 업계의 러브콜이 쏟아졌다. 김지선은 "하루에 홈쇼핑을 많게는 6번씩 했다. 모든 홈쇼핑 채널을 다 다녔고 TV 프로그램 3개, 라디오 고정 프로그램까지 하고 있었다"고 말했다.
사진=유튜브 '이성미의 못간다'
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수입도 폭발적으로 늘었다. 김지선은 "한 달에 2억원 정도 벌었다"고 밝히며 "돈 쓸 시간도 없었고, 얼마나 벌리는지 몰랐다. 정신도 없었다"고 털어놨다.

하지만 화려한 성공 뒤에는 극심한 피로가 쌓여갔다고. 김지선은 "아이들이 잘 때 나가고 잘 때 들어왔다. 남편도 같은 집에 살지만 얼굴 볼 시간이 없었다"며 "내 삶이 없었다. 우울해졌고 '내가 왜 사나'라는 생각까지 들었다"고 고백했다.

결국 무리한 일정은 사고로 이어졌다. 그는 "새벽 홈쇼핑 생방송이 있던 날, 매니저는 지각했고, 너무 지친 상태에서 직접 운전하다가 난폭운전을 하다가 결국 사고가 났다"고 밝혔다.
사진=유튜브 '이성미의 못간다'
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김지선은 "그 일을 겪고 나서야 돈이 전부가 아니라는 걸 깨달았다"며 "가족과 함께하는 시간, 여유와 쉼을 돈과 맞바꾸고 있었다는 사실을 알게 됐다"고 말했다.

이어 "이후 홈쇼핑 일이 줄어들기 시작했지만 예전처럼 불안하지 않았다"며 "그 사고가 내 삶의 방향을 바꿔준 계기가 됐다"고 덧붙였다.

한편 개그우먼 김지선은 2003년 동갑내기 남편과 결혼, 슬하에 3남 1녀를 둔 연예계 대표 다산의 여왕이다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

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