사진=조선TV '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 전 야구선수 출신 방송인 심수창이 이혼 후 새로운 사랑에 도전하며 전 아내에게 먼저 연락한 사실을 공개했다.22일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 양상국이 결혼을 꿈꾸는 솔로들을 위해 만든 '6등급 클럽' 오디션 현장이 공개됐다.이날 첫 번째 지원자로 등장한 심수창은 지원서 작성부터 쉽지 않은 시간을 보냈다. 지원서에 적힌 '이혼 유무' 항목을 본 그는 한동안 말을 잇지 못했다.심수창은 "사유도 써야 하냐"고 난감한 표정을 지었고, 한참 고민 끝에 이혼 사유를 "각자의 새로운 삶을 위해서"라고 적었다. 이후에도 그는 "와, 땀나네. 이혼하고 나서 이런 거 처음 써본다"고 말하며 복잡한 심경을 드러냈다.심수창은 결혼 7년 만에 파경을 맞은 뒤 새로운 인연을 찾기 위해 용기를 냈다고 밝혔다. 하지만 방송을 통해 재혼에 도전하는 만큼 가장 먼저 전 아내에게 연락했다고 털어놨다.양상국이 "방송에서 다시 사랑을 찾고 결혼하는 모습이 공개돼도 괜찮겠느냐"고 묻자 심수창은 "여기 나오기 전에 전 아내와 연락했다"고 답했다.그는 "이혼한 지 얼마 되지 않았기 때문에 예의상 먼저 이야기해야 할 것 같았다"면서 "전 아내가 '가서 잘됐으면 좋겠다'고 응원해줬다"고 전했다. 이에 김국진은 "응원해준다는 건 잘 헤어진 것"이라고 이야기했다.심수창은 재혼에 대한 간절한 마음도 숨기지 않았다. 그는 "원래 아이를 빨리 갖고 싶었다"고 고백했다.이어 "자녀가 없다 보니 후배 아들이 이번에 프로야구 지명을 받는 모습을 보면서 여러 생각이 들었다"며 "더 늦기 전에 새로운 사랑을 만나고 싶다는 마음이 커졌다"고 털어놨다.이혼 이후 달라진 생활에 대해서도 솔직하게 이야기했다. 심수창은 "예전에는 남산뷰 자가가 있었지만 이혼하면서 많은 걸 내려놨다"면서, 재산분할 후 "지금은 작은 오피스텔에서 월세로 살며 새 인생을 시작하고 있다"고 덧붙였다.특유의 유쾌함도 잃지 않았다. 양상국이 과거 자신의 결혼식 사회를 봤다고 언급하자 심수창은 "거기서부터 인생이 잘못됐다"고 농담해 웃음을 자아냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr