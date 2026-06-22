/ 사진제공 = 이닛엔터테인먼트

여성 듀오 dodree (도드리)가 컴백 카운트다운 영상을 공개했다.dodree (도드리)는 지난 18일부터 공식 SNS 채널을 통해 두 번째 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)(하와)'의 컬러 카운트다운 영상을 공개했다.컬러 카운트다운은 '오방색'을 키워드로 진행돼 dodree (도드리)의 한국적인 정체성을 드러냈다. 18일 '청(靑)'을 시작으로 '적(赤)', '황(黃)', '백(白)'이 차례로 베일을 벗었으며, 22일 정오에는 마지막 '흑(黑)'이 공개됐다.'청'에는 맑은 푸른 빛의 청자와 주위를 맴도는 나비, '적'에는 붉은 댕기와 노리개, '황'에는 dodree (도드리)의 로고가 새겨진 금빛 오브제, '백'에는 연꽃잎이 담겨 각 색이 지닌 상징성을 시각적으로 풀어냈다. 또한 국악기를 활용한 선율이 더해졌다.앞서 dodree (도드리)는 선공개곡 '라일락'을 발매했다. 수줍고도 당돌하게 피어난 마음과 어디서 비롯됐는지 알 수 없는 끌림을 표현하는가 하면, 동요 '옹달샘'의 멜로디를 차용했다.dodree (도드리)는 데뷔 디지털 싱글 '꿈만 같았다'로 국악적 요소와 현대적 사운드가 결합된 K-rossover Pop이라는 장르를 구축했다. 새 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)'는 K-rossover Pop의 연장선상에서 다양한 감정을 그려냈다. 이번 싱글을 통해 dodree (도드리)는 전통을 단순하게 재현하는 데 그치지 않고 현재의 감각으로 재해석하며 자신들만의 음악 세계를 한층 확장할 계획이라고 한다.한편, dodree (도드리)의 두 번째 디지털 싱글 'HAWWAH (夏渦)'는 오는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr