그룹 하츠투하츠가 미니 2집 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

그룹 하츠투하츠 스텔라가 미니 2집 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 소감을 전하고 있다./ 사진=텐아시아 이승현 기자

그룹 하츠투하츠 에이나가 미니 2집 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 소감을 전하고 있다./ 사진=텐아시아 이승현 기자

그룹 하츠투하츠 지우가 미니 2집 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 소감을 전하고 있다./ 사진=텐아시아 이승현 기자

그룹 하츠투하츠 이안이 미니 2집 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 소감을 전하고 있다./ 사진=텐아시아 이승현 기자

그룹 하츠투하츠가 미니 2집 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스에서 무대를 선보이고 있다. / 사진=텐아시아 이승현 기자

그룹 하츠투하츠(Hearts2Hearts)가 새콤달콤한 매력을 담은 여름 신곡 'Lemon Tang'(레몬탱)으로 돌아왔다. 지난해 'STYLE'(스타일)과 올해 초 'RUDE!'(루드)로 청량한 팀 색깔을 보여준 하츠투하츠는 이번 앨범을 통해 '우리'라는 팀의 정체성을 한층 선명하게 그려냈다.하츠투하츠(지우, 카르멘, 유하, 스텔라, 주은, 에이나, 이안, 예온)는 22일 서울 용산구 블루스퀘어 SOL트래블홀에서 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang' 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열고 컴백 소감과 앨범 소개를 전했다. 이번 앨범은 지난 2월 발표한 싱글 '루드!' 이후 4개월 만이다.스텔라는 "전작 'RUDE!'가 많은 사랑을 받아 정말 기뻤다"며 "팬들의 사랑이 더 커진 것 같아서 이번 컴백도 아주 열심히 준비할 수 있었다"고 말했다.새 앨범에는 타이틀곡 'Lemon Tang'을 비롯해 'RUDE!'와 다양한 장르의 수록곡 등 총 6곡이 담겼다. 유하는 "저희만의 반짝이는 에너지를 여름에 어울리는 청량한 음악으로 보여드릴 예정"이라고 소개했다. 지우는 "하츠투하츠의 상징인 하트에 진심인 앨범"이라며 "모든 곡 가사에 '하트'라는 단어가 들어가 있어 찾아보는 재미도 있을 것"이라고 설명했다.수록곡 '15-Love'는 테니스 경기에서 첫 포인트를 얻은 상황을 의미하는 용어를 소재로 한 곡이다. 이안은 "상대방 사이에서 느끼는 설렘과 떨림을 담았다"고 말했다. 카르멘은 "떼창이 많은 곡이라 멤버들과 함께 녹음했는데 쑥스럽기도 했지만 정말 재미있었다"며 "데뷔 후 1년 동안 실력이 많이 늘었다는 피드백을 받아 뿌듯했다"고 전했다.또 다른 수록곡 'heart emoji (♡)'에 대해 주은은 "상대방의 마음을 하트 이모지로 엿보고 싶은 짝사랑의 감정을 표현한 곡"이라며 "녹음할 때도 귀여운 분위기를 살리기 위해 노력했다"고 밝혔다.타이틀곡 'Lemon Tang'은 새콤한 레몬(Lemon)과 톡 쏘는 맛과 향을 의미하는 'Tang'을 결합한 제목의 댄스 팝 곡이다. 혼자 있을 때는 레몬처럼 시고 날카롭지만, 누군가와 함께할 때는 새콤하면서도 달콤한 매력을 가진 존재가 된다는 메시지를 담았다. 특히 '우리'와 '함께'라는 하츠투하츠의 핵심 메시지를 강조했다.에이나는 "'STYLE'보다 더 상큼하고 청량한 완전한 여름 서머송"이라며 "듣는 분들이 시원하고 기분 좋은 에너지를 받을 수 있을 것"이라고 자신했다. 스텔라는 "혼자 있을 때는 레몬처럼 시고 날카롭지만 함께 있을 때는 달달하고 새콤한 존재가 된다는 의미를 담고 있다"고 설명했다.타이틀곡 가사는 하츠투하츠의 데뷔곡 'The Chase'(더 체이스)부터 'STYLE', 'FOCUS'(포커스)까지 함께 작업한 KENZIE(켄지)가 맡았다. 지우는 "켄지 작사가님이 저희 타이틀곡을 함께한 게 벌써 네 번째"라며 "'우리'라는 메시지를 가장 잘 담아주시는 분이라 가사를 정말 좋아한다. 레몬이 다른 재료와 어우러질 때 더 맛있어지는 것처럼 저희도 함께일 때 더 빛난다는 내용을 담아주셨다"고 말했다.유하는 'Lemon Tang'이 타이틀곡으로 선정된 이유에 대해 "처음 데모를 들었을 때 한 번에 여름이 느껴지는 곡이었다"며 "하츠투하츠의 밝은 에너지를 가장 잘 전달할 수 있는 곡이라고 생각했다"고 밝혔다.퍼포먼스에도 심혈을 기울였다. 주은은 "하츠투하츠만의 퍼포먼스를 보여주기 위해 밤낮없이 연습했다"며 "시그니처인 4대4 대칭과 일자 대형이 들어가 있고, 'FOCUS'와 'RUDE!' 안무를 맡았던 조나인 안무가가 이번에도 함께했다"고 말했다. 에이나는 "양손으로 레몬을 만들고 레몬을 짜는 동작이 포인트 안무"라고 귀띔했다.뮤직비디오는 수학여행을 떠난 멤버들이 우연히 레몬 트럭 사고 현장을 목격한 뒤, 길에 떨어진 레몬을 따라 다양한 장소를 여행하는 이야기를 담았다. 촬영은 일본 오키나와에서 진행됐다. 스텔라는 "재미있고 귀엽고 청량하게 완성돼 만족스럽다"고 말했다. 이안은 "첫 해외 로케이션 촬영이라 모두 떨리고 설렜다"며 "예온이가 레몬 트럭 소년에게 반하는 스토리가 있으니 연기에도 주목해 달라"고 전했다. 예온은 "연기가 처음이라 새로운 도전이자 좋은 경험이었다"고 밝혔다.하츠투하츠는 SM 걸그룹의 여름송 계보를 잇는다는 평가에 대해서도 기대감을 드러냈다. 지우는 "평소에도 선배들의 음악을 즐겨 듣는다"며 "저희도 서머송 계보를 이어갈 수 있다면 정말 영광"이라고 말했다. 이어 "에스파 선배들의 레몬이 강렬하고 짜릿한 매력이라면 저희는 상큼하고 달콤한 매력, 그리고 함께할 때 더 빛난다는 의미를 담고 있다"고 차별점을 설명했다.이번 활동 목표도 분명했다. 에이나는 "'서머송'이라는 수식어를 얻고 싶다"고 했고, 카르멘은 "'RUDE!'로 상반기에 큰 관심을 받았다면 하반기에는 'Lemon Tang'으로 더 큰 사랑을 받고 싶다"며 "'하츠투하츠의 해'로 만들고 싶다"고 말했다. 이안은 "올여름 플레이리스트는 하츠투하츠가 책임지고 싶다"고 포부를 밝혔다.스텔라는 "대학 축제를 돌며 큰 사랑과 떼창을 받아 감사했다"며 "언젠가는 전 세계 팬들을 만날 수 있는 월드투어를 꼭 해보고 싶다"고 말했다. 이어 "이번에는 음원 차트와 음악방송 1위도 꼭 이루고 싶다"고 덧붙였다.하츠투하츠의 두 번째 미니앨범 'Lemon Tang'은 이날 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr