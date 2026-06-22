배우 김기방의 아내와의 사진을 공개했다./SNS
배우 김기방의 아내와의 사진을 공개했다./SNS
배우 김기방이 아내와의 특별한 기념일을 맞아 애정 가득한 고백을 전했다.

김기방은 22일 자신의 SNS를 통해 아내와의 과거 사진을 공개하며 "플리마켓에서 처음 만난 우리. 사진 찍어달라는 요청이 얼마나 고마운지"라고 적었다.

이어 "몇 달 후 다시 만나 나의 초고속 고백으로 연애를 시작하고, 때로는 여행 친구, 때로는 밥 친구, 때로는 술 친구도 하면서 서로 너무 잘 맞고 너무 좋아서 평생 재밌는 거 같이 하기로 했다"고 회상했다.
배우 김기방의 아내와의 사진을 공개했다./SNS
배우 김기방의 아내와의 사진을 공개했다./SNS
배우 김기방의 아내와의 사진을 공개했다./SNS
배우 김기방의 아내와의 사진을 공개했다./SNS
공개된 사진은 두 사람이 연애 초창기 함께 찍은 것으로 보인다. 편안한 차림으로 나란히 선 모습에서 풋풋한 분위기가 느껴진다.

김기방은 결혼 생활에 대한 만족감도 드러냈다. 그는 "다들 힘들다고 하는 결혼식을 우리는 너무 재밌고 행복하게 치르고, 또 재밌게 결혼생활을 하다가 찾아와 준 천사를 만나고"라며 가족을 향한 애정을 표현했다.

이어 "지금은 두 천사와 알콩달콩 또 신나게 지내고 있습니다"라며 행복한 근황을 전했다. 특히 "오늘이 작은 천사를 만들어 준 큰 천사와 처음 만난 날"이라며 아내를 향한 애정을 숨기지 않았다.

김기방은 "결혼 후 10년 만에 중요한 일을 앞두고 있는데 이 또한 해피엔딩이길 바라면서"라고 의미심장한 메시지를 남긴 뒤 "2015년 6월 22일 내 말도 안 되는 고백을 웃으며 받아줘서 고마워. 사랑해"라고 진심을 적었다.

한편 김기방은 2017년 사업가이자 인플루언서인 김희경과 결혼했으며 슬하에 아들이 있다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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