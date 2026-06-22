/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'
/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'
유튜버 겸 방송인 랄랄이 딸 서빈 양이 주차장에서 크게 다쳐 응급수술을 받았다고 털어놓으며 당시 참담했던 심경을 고백했다.

지난 21일 유튜브 채널 '랄랄'에는 '서빈이가 다쳤어요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 랄랄은 "이달 초 서빈이가 크게 다쳐 수술까지 받았다"며 "캐리어에 자꾸 올라가겠다고 하다가 주차장에서 넘어졌다. 턱이 찍혀서 3cm 정도 찢어지고 아랫니 2개가 아예 빠졌다"고 밝혔다.

이어 "응급실은 못 받아준다고 해서 구급차를 타고 바로 성형외과로 갔다"며 "살점이 밖으로 튀어나오고 근육층도 보였다. 아프니까 아이가 가만히 있지 않아 붙잡고 있었는데 눈물만 미친 듯이 났다"고 당시 상황을 떠올렸다.
/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'
/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'
특히 랄랄은 영구치 손상 가능성에 대한 걱정이 컸다고 털어놨다. 그는 "영구치가 손상됐을 수도 있어 늦게 나거나 아예 안 날 수도 있다고 하셨다"며 "SNS에 올렸더니 비슷한 경험이 있는 많은 어머니들이 '늦게라도 올라온다', '비뚤게 나더라도 교정하면 된다'고 말씀해 주셔서 정말 다행이라고 생각했다"고 전했다.

자신의 어린 시절 경험도 떠올렸다. 랄랄은 "저도 6살 때 아랫니 2개가 부러져 레진 치료를 받았다"며 "왜 그것까지 닮았는지 너무 속상하다. 그 힘든 과정을 내 아이가 똑같이 해야 한다고 생각하니 뭐라 말할 수 없을 정도로 속상하다"고 눈시울을 붉혔다.
/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'
/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'
다행히 서빈 양은 수술 후 빠르게 회복 중인 것으로 전해졌다. 랄랄은 "지금은 많이 아물었고 턱 밑이라 흉터도 많이 안 남을 것 같다. 이도 웬만해서는 다시 난다고 하더라"며 "조금 일찍 빠졌다고 생각하고 최대한 긍정적으로 생각해보려고 한다"고 덧붙였다.

한편 랄랄은 지난해 비연예인 남성과 결혼했으며, 같은 해 7월 딸 서빈 양을 품에 안았다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지