/ 사진=유튜브 채널 '랄랄ralral'

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유튜버 겸 방송인 랄랄이 딸 서빈 양이 주차장에서 크게 다쳐 응급수술을 받았다고 털어놓으며 당시 참담했던 심경을 고백했다.지난 21일 유튜브 채널 '랄랄'에는 '서빈이가 다쳤어요'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 랄랄은 "이달 초 서빈이가 크게 다쳐 수술까지 받았다"며 "캐리어에 자꾸 올라가겠다고 하다가 주차장에서 넘어졌다. 턱이 찍혀서 3cm 정도 찢어지고 아랫니 2개가 아예 빠졌다"고 밝혔다.이어 "응급실은 못 받아준다고 해서 구급차를 타고 바로 성형외과로 갔다"며 "살점이 밖으로 튀어나오고 근육층도 보였다. 아프니까 아이가 가만히 있지 않아 붙잡고 있었는데 눈물만 미친 듯이 났다"고 당시 상황을 떠올렸다.특히 랄랄은 영구치 손상 가능성에 대한 걱정이 컸다고 털어놨다. 그는 "영구치가 손상됐을 수도 있어 늦게 나거나 아예 안 날 수도 있다고 하셨다"며 "SNS에 올렸더니 비슷한 경험이 있는 많은 어머니들이 '늦게라도 올라온다', '비뚤게 나더라도 교정하면 된다'고 말씀해 주셔서 정말 다행이라고 생각했다"고 전했다.자신의 어린 시절 경험도 떠올렸다. 랄랄은 "저도 6살 때 아랫니 2개가 부러져 레진 치료를 받았다"며 "왜 그것까지 닮았는지 너무 속상하다. 그 힘든 과정을 내 아이가 똑같이 해야 한다고 생각하니 뭐라 말할 수 없을 정도로 속상하다"고 눈시울을 붉혔다.다행히 서빈 양은 수술 후 빠르게 회복 중인 것으로 전해졌다. 랄랄은 "지금은 많이 아물었고 턱 밑이라 흉터도 많이 안 남을 것 같다. 이도 웬만해서는 다시 난다고 하더라"며 "조금 일찍 빠졌다고 생각하고 최대한 긍정적으로 생각해보려고 한다"고 덧붙였다.한편 랄랄은 지난해 비연예인 남성과 결혼했으며, 같은 해 7월 딸 서빈 양을 품에 안았다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr