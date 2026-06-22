방송인 이지혜가 둘째 딸과 필라테스에 집중하고 있는 모습. / 사진=이지혜 SNS

사진=이지혜 SNS

방송인 이지혜가 둘째 딸의 의외 능력을 발견했다.이지혜는 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "필라테스에서 다리찢기?"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 서진 속에는 이지혜가 딸과 함께 필라테스 학원을 찾은 모습. 딸은 해맑게 웃으며 두 다리를 180도에 가깝게 찢었다. 이어 모친과 함께한 운동에서는 곧잘 따라 하는 면모를 보여 이지혜로부터 "생각보다 몸에 운동이 있는 아기"라는 평가를 받았다.한편 이지혜는 2017년 세무사 문재완과 결혼해 슬하에 첫째 딸 태리, 둘째 딸 엘리를 두고 있다. 큰딸 태리는 학비 약 1200만 원에 달하는 초등학교에 다니고 있다고 전해졌다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr