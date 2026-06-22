/ 사진=SNS

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배우 김고은이 한국예술종합학교 동기인 배우 이상이, 김용지와 변함없는 우정을 자랑했다.배우 김용지는 지난 21일 자신의 SNS에 "뽑기왕이 되는 그날까지"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 김고은, 이상이, 김용지가 함께 길거리를 거닐고 인형 뽑기를 즐기는 등 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 세 사람은 모자와 마스크, 편안한 차림으로 등장해 꾸밈없는 매력을 드러냈다.특히 김고은과 이상이는 나란히 앉아 휴대폰을 보거나 인형 뽑기에 집중하는 등 다정한 분위기를 자아냈다. 함께 술잔을 기울이며 이야기를 나누는 모습에서는 오랜 친구 사이에서만 느껴지는 편안함이 묻어났다.김고은과 이상이는 한국예술종합학교 연극원 10학번 동기로, 연예계 대표 절친으로 잘 알려져 있다. 김용지 역시 김고은과 SBS 드라마 더 킹: 영원의 군주를 통해 인연을 맺었으며, 세 사람 모두 1991년생 동갑내기다.앞서 김고은 역시 자신의 SNS에 "91년생들"이라는 글과 함께 세 사람이 함께한 사진을 공개하며 남다른 우정을 드러냈다.한편 김고은은 지난해 천만 관객을 동원한 영화 '파묘'에서 무속인 화림 역을 맡아 큰 사랑을 받았다. 이후 영화 '대도시의 사랑법', 티빙 오리지널 '유미의 세포들 시즌3' 등을 통해 활발한 활동을 이어가고 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr