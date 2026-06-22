그룹 블랙핑크 멤버 리사가 신차를 공유했다. / 사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 새로운 차량을 자랑했다.리사는 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "MY NEW BABY"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 리사가 슈퍼카 한 대를 새롭게 구매한 모습. 해당 차량은 이탈리아 고가 차량 브랜드 F사 모델로, 현재는 구하기 어려운 클래식 슈퍼카로 알려져 있다.앞서 리사는 두 대의 억대 외제차를 공유하는 등 평소에도 남다른 자동차 사랑을 보인 바 있다.리사는 또 75억 원대 성수동 저택과 55억 원대 미국 베벌리힐스 저택을 소개하기도 했다.한편 리사는 지난 12일 미국 로스앤젤레스에서 열린 2026 북중미 월드컵 개막식 무대에 올라, 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr