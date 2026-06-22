안영미 / 사진=SNS

코미디언 안영미가 둘째 출산을 앞두고 다시 불거진 '미국 원정출산' 추측에 직접 선을 그었다.안영미 소속사 미디어랩시소 관계자는 22일 "안영미의 둘째 아이 성별은 아들이며, 이번 둘째 출산은 국내(한국)에서 진행할 예정"이라고 밝혔다. 이어 "현재 미국에서 직장 생활 중인 남편 역시 출산 일정에 맞춰 한국으로 귀국해 아내의 곁을 지키며 출산의 기쁨을 함께할 예정"이라고 설명했다.앞서 안영미는 지난 21일 자신의 SNS를 통해 "건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아오겠다"며 출산 휴가 소식을 전했다. 현재 진행 중인 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'를 잠시 비우게 된다는 사실도 함께 알렸다.하지만 남편이 미국에 거주 중이라는 사실과 첫째 아들을 미국에서 출산한 전례가 재조명되면서 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 둘째 역시 미국에서 출산하는 것이 아니냐는 추측이 제기됐다. 이에 대해 소속사는 출산 장소가 국내임을 분명히 하며 확대 해석을 경계했다. 관계자는 "안영미는 라디오 방송을 통해서도 둘째를 국내에서 출산할 것이라고 언급한 바 있다"고 강조했다.안영미는 지난 2023년 첫째 아들을 미국에서 출산하면서 이른바 '원정출산' 논란에 휘말린 바 있다. 당시 소속사는 "미국에 거주하며 직장 생활을 하는 남편과 출산의 기쁨을 함께하기 위한 결정"이라며 "출산이라는 큰 경사를 앞두고 가족이 함께하기 위한 선택"이라고 설명했다. 또한 허위 사실 유포와 악성 댓글에 대해서는 법적 대응 방침을 밝히기도 했다.한편 안영미는 2020년 미국에서 직장 생활 중인 비연예인 남성과 결혼했으며, 2023년 첫째 아들을 품에 안았다. 현재 둘째 아들을 임신 중으로, 출산 예정일은 다음 주인 것으로 알려졌다. 남편 역시 출산 일정에 맞춰 귀국해 둘째의 탄생을 함께할 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr