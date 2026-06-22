배용준, 박수진 부부의 추가 목격담이 공개됐다. / 사진=텐아시아 DB

배용준, 박수진 부부의 모습이 담긴 사진과 영상이 화제다. / 사진=SNS 갈무리

배용준과 박수진 부부의 싱가포르 가족 여행 모습이 추가로 공개돼 화제를 모으고 있다.최근 SNS와 온라인 커뮤니티에는 싱가포르 디즈니 어드벤처 크루즈에서 여유로운 시간을 즐기고 있는 배우 배용준, 박수진 부부의 모습이 담긴 영상과 사진이 올라왔다.배용준, 박수진은 자녀들과 함께 여행을 즐기는 모습이다. 배용준은 가족들의 짐을 직접 챙기면서 이동하고, 무거운 짐을 들고 나르는 등 다정한 가장의 모습이 포착돼 눈길을 끌었다. 박수진 역시 남편과 함께 아이들을 살뜰히 챙기는 모습을 보여줬다.두 사람은 마스크를 착용했음에도 연예인 아우라를 풍겼다. 특히 배용준은 모자를 쓰지 않고 백발이 섞인 장발 헤어스타일을 하나로 묶은 채 자연스러운 모습으로 돌아다녔다.앞서 배용준, 박수진 부부는 박신혜, 최태준 부부와 함께 싱가포르 디즈니 크루즈 여행을 즐긴 사실이 알려지며 화제를 모았다. 이들이 이용한 디즈니 크루즈는 싱가포르를 모항으로 하는 가족형 크루즈로, 선박 안에서 디즈니 캐릭터 퍼레이드, 공연, 키즈 프로그램, 가족형 레스토랑 등을 즐길 수 있는 고급 가족 여행 상품으로 꼽힌다.한편 배용준은 2015년 배우 박수진과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 부부는 현재 하와이에 거주 중인 것으로 알려졌다. 배용준은 2011년 드라마 '드림하이' 특별출연 이후 사실상 연기 활동을 중단하고 있는 상태다.박주원 텐아시아 기자 pjw00@tenasia.co.kr