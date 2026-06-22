아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS

아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS

아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS

아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우 허남준과의 인증샷을 공개했다.최근 김나은의 어머니는 개인 SNS를 통해 "'멋진 신세계' 종방연😍 행복하고 감사한 기억 가득. 모두 고생하셨습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 '멋진 신세계' 촬영 현장에서 허남준과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있는 김나은의 모습이 담겼다. 허남준은 검은 셔츠 차림으로 훈훈한 비주얼을 자랑했고, 김나은은 환한 미소로 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.김나은의 어머니는 "두 번째 만남 장승조 배우님. 잊지 않고 기억해 주시고 반가워해 주셔서 너무 감사합니다. 우리 또 봬요"라며 작품을 통해 만난 배우들과의 인연에 대한 고마움도 밝혔다. 이어 "'멋진 신세계'와 함께해서 그저 영광이었습니다"라고 덧붙이며 작품을 향한 애정을 보였다.한편 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씐 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 재벌 차세계의 이야기를 그린 로맨스 코미디 드라마다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr