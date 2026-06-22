아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS
아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS
아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우 허남준과의 인증샷을 공개했다.

최근 김나은의 어머니는 개인 SNS를 통해 "'멋진 신세계' 종방연😍 행복하고 감사한 기억 가득. 모두 고생하셨습니다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS
아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS
공개된 사진에는 '멋진 신세계' 촬영 현장에서 허남준과 나란히 서서 카메라를 바라보고 있는 김나은의 모습이 담겼다. 허남준은 검은 셔츠 차림으로 훈훈한 비주얼을 자랑했고, 김나은은 환한 미소로 사랑스러운 매력을 뽐냈다. 두 사람은 얼굴을 맞댄 채 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.
아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS
아역배우 김나은의 어머니가 드라마 '멋진 신세계' 종영을 맞아 배우들과의 인증샷을 공개했다./SNS
김나은의 어머니는 "두 번째 만남 장승조 배우님. 잊지 않고 기억해 주시고 반가워해 주셔서 너무 감사합니다. 우리 또 봬요"라며 작품을 통해 만난 배우들과의 인연에 대한 고마움도 밝혔다. 이어 "'멋진 신세계'와 함께해서 그저 영광이었습니다"라고 덧붙이며 작품을 향한 애정을 보였다.

한편 '멋진 신세계'는 희대의 조선 악녀 영혼이 씐 무명배우 신서리와 자본주의가 낳은 괴물이라 불리는 재벌 차세계의 이야기를 그린 로맨스 코미디 드라마다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

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