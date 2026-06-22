'와일드 씽' 속 대체로운 스타일링이 영화의 또 다른 관전 포인트다. / 사진제공=롯데엔터테인먼트

영화 '와일드 씽'(감독 손재곤)이 작품 속 캐릭터들의 개성적인 헤어·메이크업 스타일에 담긴 제작 비하인드를 공개했다. 1990년대 말부터 2000년대 초반 유행을 반영한 다양한 스타일링은 극의 재미를 더하며 관객들의 관심을 모으고 있다. 제작진은 출연 배우의 약 98%가 가발을 착용했을 정도로 시대 분위기 반영과 캐릭터 구현에 공을 들였다고 밝혔다.'와일드 씽'은 3인조 혼성 댄스 그룹 트라이앵글이 예기치 못한 사건으로 해체된 후 20년 만에 찾아온 재기의 기회를 잡기 위해 고군분투하는 이야기를 담은 코미디 영화다. 작품 속 캐릭터들의 개성적인 헤어·메이크업 스타일은 또 다른 볼거리다.극 중 트라이앵글 멤버들은 활동 시기에 따라 각기 다른 스타일링으로 변화를 보여준다. 1집 활동 당시 현우(강동원 분)는 브릿지 칼단발, 상구(엄태구 분)는 펌 헤어스타일, 도미(박지현 분)는 원색 메이크업으로 신인 시절의 풋풋한 매력을 표현했다.반면 2집 활동 시기에는 음악 콘셉트에 맞춰 보다 강렬한 스타일을 선보인다. 멤버 전원이 스모키 메이크업을 더했고, 현우의 은발 헤어, 상구의 폭탄머리, 도미의 브레이드 헤어와 더듬이 앞머리 등으로 당시 유행했던 세기말 감성을 구현했다. 상구는 팀 해체 후 솔로 가수로 활동하는 설정에 맞춰 드레드 헤어와 포니테일 등 다양한 스타일을 선보인다.최근 SNS 챌린지로 화제를 모으고 있는 최성곤(오정세 분)의 변신도 눈길을 끈다. 과거에는 당시 청춘스타들을 연상시키는 긴 단발머리로 신비로운 분위기를 표현했고, 현재의 성곤은 거친 피부와 수염, 길고 덥수룩한 머리로 상반된 이미지를 완성했다. 오정세는 최성곤의 비주얼 변화에 대한 아이디어도 적극적으로 냈다고 한다.조태희 분장감독과 김나은 분장실장은 시대적 분위기를 구현하기 위해 1990년대 말부터 2000년대 초반을 대표했던 가수와 스타들의 스타일을 참고했다. 콘셉트별 가발을 다수 제작하고 배우들의 조화를 고려한 테스트 과정을 거치는 등 세심한 작업을 진행했다.제작진에 따르면 이번 작품에는 일반 사극보다 많은 수의 가발이 사용됐으며, 출연 배우의 약 98%가 가발을 착용했다. 캐릭터별 개성을 살리는 동시에 Y2K 감성을 구현하기 위한 노력의 결과다.'와일드 씽'은 현재 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr