배우 안은진이 하루 식단을 공유했다. / 사진=안은진 SNS

사진=안은진 SNS

배우 안은진이 다시 한번 건강식 섭취를 인증했다.안은진은 22일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 하나의 영상을 업로드했다.공개된 영상 속에는 안은진이 브이로그 형식으로 자신의 하루 일상을 기록한 모습. 오전 6시에 일과를 시작한 그는 가장 먼저 도시락을 인증했다. 방울토마토, 참외, 계란 등이 담겼다.이후 안은진은 11시 53분경 "낮잠 자고 힐링 중"이라며 벤치에서 저칼로리 음료를 마셨다. 촬영 스케줄을 이거가던 그는 19시 40분 "짬나서 집에 밥 먹으러 들어옴"이라며 아침에 포장했던 과일과 채소 도시락에 김밥 한 줄을 추가해 섭취했다.평소 러닝과 헬스장에서의 운동을 즐기는 그는 이날은 운동하는 시간을 갖지 않았다.약 10kg을 감량했다고 알려진 안은진은 지난달 밥이 아닌 흰죽과 동치미 국물, 계란, 낫또 등으로 꾸려진 아침 식단을 공유해 주목받은 바 있다. 지난 12일에는 오후 2시경 샐러드 위주의 아침 겸 점심을 인증하기도 했다.한편 안은진은 KBS2 새 드라마 '너 말고 다른 연애'를 차기작으로 선택했다. 작품은 결혼을 앞둔 연인들의 이야기를 다룬다. 안은진은 해당 작품에서 영화감독 '이미도' 역으로 분할 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr