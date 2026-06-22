진선규가 '극한직업'에 대한 애정을 보여줬다. / 사진제공=넷플릭스

진선규가 함께 연기해 보고 싶은 후배로 박지훈을 꼽았다. / 사진제공=넷플릭스

배우 진선규가 '남편들'(감독 박규태)로 또다시 코미디 영화를 선보인 가운데, 천만 코미디 영화 '극한직업'(감독 이병헌)에 대한 남다른 자부심도 보여줬다.22일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 영화 '남편들'에 출연한 배우 진선규를 만났다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 전남편과 현남편이 힘을 모으는 내용을 담은 코미디 액션 영화다. 진선규는 마약반 형사이자 시내(강한나 분)의 전남편 충식 역을 맡았다.2019년 개봉한 영화 '극한직업'은 1626만 관객수를 기록하며 한국 역대 흥행 영화 2위 자리를 지켜왔다. 하지만 올해 개봉한 '왕과 사는 남자'(감독 장항준)가 흥행하며 3위로 밀려났다.'극한직업'에 출연한 진선규는 "그래도 코미디 장르 중에서는 1위"라고 변치 않는 자부심을 보여줬다. 그는 "밀려난 것에 대한 마음의 스크래치는 있지만 아직 3위 안에 있으니까 괜찮다"면서도 "거기서 4위로 내려가면 아쉬울 것 같다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.진선규는 함께 호흡을 맞춰보고 싶은 배우로 '왕과 사는 남자'에서 단종 역으로 많은 사랑을 받았던 박지훈을 꼽았다. 그는 "박지훈의 강렬한 눈빛을 앞에서 느껴보고 싶다"고 고백했다.'남편들'은 지난 19일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 22일 넷플릭스 전 세계 영화 차트에서 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr