진선규가 박보경에게 시나리오 조언을 듣는다고 밝혔다. / 사진=텐아시아DB, 엘줄라이엔터테인먼트

진선규가 출연한 '남편들'은 지난 19일 넷플릭스에 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

배우 진선규가 출연 작품을 고를 때 아내 박보경의 조언을 듣는다고 밝혔다.22일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태)에 출연한 배우 진선규를 만났다.영화 '남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 전남편과 현남편이 힘을 모으는 내용을 담은 코미디 액션 영화다. 진선규는 마약반 형사이자 시내(강한나 분)의 전남편 충식 역을 맡았다.진선규는 시나리오를 검토할 때 박보경의 의견을 물어본다고 고백했다. 그는 "시나리오를 먼저 읽어보고 아내한테 보여준다"며 "무슨 역할인지 이야기 안 하고 보여줬을 때 '이 역할이구나?'라고 할 때도 있고 '다른 배우들이 해도 좋을 것 같아'라고 얘기해주기도 한다"고 설명했다. 그러면서 "서로 많이 공유하는 편"이라고 덧붙였다.진한 로맨스 작품이 들어왔을 때는 어떻게 반응하냐는 질문에는 "그런 적이 별로 없다"며 "(박보경이) 그런 건 전혀 걱정하지 않는 것 같다"고 말했다. 그러면서 아내에게 그런 작품이 들어오면 어떻게 하겠냐는 질문에는 머뭇거리다가 "작품에 필요하다면…"이라고 얼버무려 웃음을 자아냈다.'남편들'은 지난 19일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 22일 넷플릭스 전 세계 영화 차트에서 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr