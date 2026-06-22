진선규가 '극한직업' 꼬리표에 대한 생각을 밝혔다. / 사진제공=넷플릭스

'남편들'은 지난 19일 넷플릭스에 공개됐다. / 사진제공=넷플릭스

배우 진선규가 영화 '남편들'(감독 박규태)로 또다시 코미디 영화를 선보인 가운데, '극한직업'(감독 이병헌) 꼬리표에 대한 생각을 밝혔다.22일 서울 삼청동 한 카페에서 넷플릭스 영화 '남편들'에 출연한 배우 진선규를 만났다.'남편들'은 범죄 조직에게 납치당한 아내를 구출하기 위해 힘을 합친 전남편과 현남편의 공조를 그린 코미디 액션 영화다. 진선규는 마약반 형사이자 시내(강한나 분)의 전남편 충식 역을 맡았다.진선규는 2019년 개봉한 영화 '극한직업'이 크게 흥행하면서 당시 출연진과 다른 작품에서 만날 때마다 '극한직업'이 언급됐다. '남편들'도 공명과의 재회로 더욱 화제가 됐다. 영화가 '극한직업'과 비교되는 상황을 두고 진선규는 "어쩔 수 없이 비교될 수밖에 없다고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서도 "이 작품만의 스타일과 이야기가 있기 때문에 부담을 갖고 작업하지는 않았다"고 털어놨다.진선규는 '남편들'에 공명이 출연하는 점이 출연에 큰 영향을 미쳤다고 말했다. 그는 "'극한직업' 출연한 배우들이 나온다면 더 같이하고 싶다"고 말했다. 그러면서 "이제 이동희만 만나면 된다"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.'남편들'은 지난 19일 넷플릭스를 통해 공개됐다. 글로벌 OTT 순위 집계 사이트 플릭스패트롤 기준 22일 넷플릭스 전 세계 영화 차트에서 3위를 기록했다.박의진 텐아시아 기자 ejin@tenasia.co.kr