트와이스 나연이 산뜻한 스타일링을 펼쳤다.
나연은 지난 10일 서울 성동구 성수동에서 열린 글로벌 슈즈 브랜드 핏플랍(fitflop) '0 STEP(제로스텝)' 팝업스토어 오픈행사에 참석했다.
이날 나연은 브랜드 P사의 그린 깅엄 체크 패턴 원피스를 입고 등장했다. 산뜻하고 싱그러운 느낌이 드는 민소매 원피스다.
목 부분의 리본 장식이 포인트다. 또 밑단의 프릴 디테일이 풍성한 실루엣을 만들어 준다. 가격은 약 24만원이다. 한편 트와이스는 다음 달 10~12일 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 'TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR FINALE in SEOUL'을 개최한다. 트와이스는 지난해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 '<THIS IS FOR>' 투어를 시작했다. 이후 아시아, 오세아니아, 북미, 유럽을 순회했으며, 약 1년 만에 서울에서 투어를 마무리하게 됐다. 이번 투어는 전 세계 44개 도시에서 총 81회로, 트와이스 자체 최대 규모로 진행됐다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
나연은 지난 10일 서울 성동구 성수동에서 열린 글로벌 슈즈 브랜드 핏플랍(fitflop) '0 STEP(제로스텝)' 팝업스토어 오픈행사에 참석했다.
이날 나연은 브랜드 P사의 그린 깅엄 체크 패턴 원피스를 입고 등장했다. 산뜻하고 싱그러운 느낌이 드는 민소매 원피스다.
목 부분의 리본 장식이 포인트다. 또 밑단의 프릴 디테일이 풍성한 실루엣을 만들어 준다. 가격은 약 24만원이다. 한편 트와이스는 다음 달 10~12일 사흘간 서울 송파구 KSPO DOME에서 'TWICE <THIS IS FOR> WORLD TOUR FINALE in SEOUL'을 개최한다. 트와이스는 지난해 7월 인천 인스파이어 아레나에서 '<THIS IS FOR>' 투어를 시작했다. 이후 아시아, 오세아니아, 북미, 유럽을 순회했으며, 약 1년 만에 서울에서 투어를 마무리하게 됐다. 이번 투어는 전 세계 44개 도시에서 총 81회로, 트와이스 자체 최대 규모로 진행됐다.
류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr
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