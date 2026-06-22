배우 진선규와 공명이 취재진 앞에 섰다./텐아시아 DB

넷플릭스 영화 '남편들'이 최근 개봉했다./사진제공=넷플릭스

넷플릭스 영화 '남편들'이 최근 개봉했다./사진제공=넷플릭스

'극한직업'으로 1000만 배우가 된 진선규와 공명이 넷플릭스 영화 '남편들'(감독 박규태)로 7년 만에 다시 만났다. 검증된 배우들의 만남에 적어도 이번 작품이 재미없는 영화는 아닐 것이라는 믿음이 있었다. 결론부터 말하자면 그 기대는 처참하게 무너진다. 러닝타임 내내 웃었던 적이 한 번도 없다. 심지어 1.5배속으로 봤는데도 지루하다.'남편들'은 아내 시내(강한나 분)와 딸 연주(오은서 분)를 구하기 위해 나선 전남편과 현남편의 이야기를 그린다. 설정이 단순한 만큼 극본도 단순했다. 전남편인 충식(진선규 분)와 현남편인 민석(공명 분)이 극 내내 호들갑을 떨며 아내 구출 작전에 나서지만, 이야기는 앞으로 나아가지 않는다.가장 큰 문제는 재미가 없다는 것이다. '남편들'이 내세우는 웃음 코드 대부분이 너무 오래됐다. 올드한 말장난에 억지스러운 몸 개그. 한때 한국 코미디 영화에서 자주 사용되던 방식이다. 마치 2000년대 초반 코미디 영화를 보는 듯한 느낌이다.웃겨야 하는 장면에서는 웃기지 않고, 진지해야 하는 장면에서는 진지하지 않다. 배우들은 최선을 다해 작품에 임한 듯하지만, 그 텐션을 받아줄 탄탄한 극본과 연출이 없다. 거기다가 혜란(이다희 분)의 남편 도준을 연기한 김지석은 캐릭터를 위해 5kg 벌크업까지 했다는데, 벌크업이 필요했던 이유를 짐작하기 어렵다.연기력으로 대한민국 연예계를 주름잡는 배우들이 한데 모였지만 억지스러운 연출의 방향 때문이었을까. 캐릭터들이 다소 과장된 톤에 맞춰져 있다. 대사도, 액션도 지나치게 크다. 영화라기보다는 뮤지컬이나 콩트를 보는 느낌이다.좋은 배우들이 모였다고 해서 대박 코미디가 만들어지는 것은 아니라는 것이 '남편들'을 통해 증명됐다. 이야기의 뼈대는 약하고, 유머는 낡았고, 캐릭터는 과장됐다. 진선규, 공명, 김지석, 강한나, 이다희, 전소민, 윤경호라는 화려한 캐스팅이 아쉬운 조합으로 남게 됐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr