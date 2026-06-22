'BTS: Yet To Come in Cinemas'의 포스터. 트라팔가 릴리징이 선보였던 공연 실황 영화다. / 사진제공=CJ CGV

트라팔가 코리아가 설립됐다. / 사진제공=트라팔가 코리아

글로벌 이벤트 시네마 배급사 트라팔가 릴리징(Trafalgar Releasing)이 한국 법인 '트라팔가 코리아(Trafalgar Korea)'를 설립하고 아시아 콘텐츠 사업 확대에 나선다. BTS, 블랙핑크, 세븐틴, 아이유 등 K-팝 아티스트들의 공연 실황 영화를 전 세계에 선보여온 트라팔가 릴리징은 이번 한국 법인 출범을 통해 아시아 시장 공략에 속도를 낼 계획이다. 초대 아시아 콘텐츠 수급 총괄(Head of Acquisitions, Asia)으로는 하이브(HYBE) 출신 정서경 총괄이 합류했다.트라팔가 릴리징은 2018년 개봉한 'BTS: Burn The Stage The Movie'(방탄소년단: 번 더 스테이지 더 무비)를 시작으로 글로벌 K-팝 공연 실황 영화 시장에서 입지를 넓혀왔다. 특히 'BTS: Yet To Come in Cinemas'(방탄소년단: 옛 투 컴 인 시네마)는 개봉 당시 글로벌 공연 실황 영화 가운데 최고 흥행 기록을 세웠다. 이후 'BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] IN CINEMAS'(블랙핑크 월드투어 [본 핑크] 인 시네마), 'SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS'(세븐틴 투어 '팔로우' 어게인 투 시네마), 'ATEEZ WORLD TOUR [TOWARDS THE LIGHT : WILL TO POWER] IN CINEMAS'(에이티즈 월드 투어 [투워즈 더 라이트 : 윌 투 파워] 인 시네마), 'IU CONCERT : THE WINNING'(아이유 콘서트 : 더 위닝) 등 다양한 K-팝 공연 실황 콘텐츠를 선보여 왔다.이번 한국 법인 설립은 아시아 콘텐츠 시장에 대한 트라팔가 릴리징의 투자 확대와 함께 한국을 중심으로 아시아 지역 콘텐츠 제작사 및 엔터테인먼트 기업들과 협력 범위를 넓히기 위한 전략의 일환이다. 이를 통해 한국 콘텐츠의 글로벌 유통과 현지 파트너십 강화에 더욱 속도를 낼 계획이다.트라팔가 코리아의 첫 임직원으로는 하이브 출신 정서경 총괄이 합류했다. 정서경 총괄은 아시아 콘텐츠 수급 총괄을 맡아 한국 및 아시아 지역 콘텐츠 발굴과 파트너십 구축을 담당한다.정서경 총괄은 하이브 재직 당시 BTS, 세븐틴, 엔하이픈 등 글로벌 아티스트 IP 기반 콘텐츠 사업화를 담당했다. 또한 트라팔가 릴리징과 협업해 다수의 K-팝 공연 실황 영화 프로젝트를 추진한 바 있다.마크 앨런비(Marc Allenby) 트라팔가 릴리징 CEO 겸 트라팔가 코리아 이사는 "트라팔가 코리아의 출범과 정서경 총괄의 합류를 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. 이어 "지난 10년간 한국은 트라팔가 릴리징에게 가장 중요한 시장 중 하나였으며, 한국 현지 법인 설립은 아시아 사업 확대를 위한 중요한 이정표"라고 전했다. 또한 "정서경 총괄의 전문성과 경험을 바탕으로 한국은 물론 아시아 전역에서 새로운 기회를 만들어 나가길 기대한다"고 덧붙였다.정서경 총괄은 "전 세계적으로 K-콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있는 시점에 트라팔가 코리아에 합류하게 돼 뜻깊다"고 소감을 밝혔다. 또한 "단순한 영화 상영을 넘어 팬들이 오프라인 공간에 함께 모여 즐기는 특별하고 의미 있는 경험을 선사하는 것이 트라팔가 릴리징만의 차별화된 강점"이라고 말했다. 이어 "트라팔가 코리아를 통해 국내 콘텐츠 기업들과 더욱 긴밀하게 협력하고, 우수한 K-콘텐츠가 글로벌 관객과 만날 수 있는 가장 효과적인 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.트라팔가 코리아는 앞으로 한국 시장 내 사업 기반을 강화하는 한편, 아시아 전역의 콘텐츠 확보와 전략적 파트너십 확대를 위한 거점 역할을 수행할 예정이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr