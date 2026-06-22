안영미 / 사진=SNS

코미디언 안영미가 둘째 출산을 앞두고 휴식기에 들어간 가운데, 첫째에 이어 둘째 역시 미국에서 출산하는 것 아니냐는 추측이 다시 제기되고 있다.안영미는 지난 21일 자신의 SNS에 "울 두뎅이들. 저 건강하고 씩씩하게 잘 순산하고 돌아올게요"라며 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다' 청취자들에게 인사를 전했다. 이어 "저 없는 동안에 다른 라디오는 가지 않았으면 좋겠다. 제가 항상 모니터하고 있을 텐데 스페셜 DJ 우쭈쭈는 적당히 부탁드리겠다"고 덧붙였다.안영미는 오는 7월 둘째 출산을 앞두고 라디오 진행을 잠시 중단한다. 그는 지난 2월 방송을 통해 "둘째를 임신했다"며 "노산이다 보니 조심하느라 말을 못 하고 참고 있다가 처음 얘기한다"고 직접 임신 소식을 알린 바 있다.당시 안영미는 "태명은 '딱동'이다. 첫째가 여름둥이인데 둘째도 7월에 낳는다. 잘하면 생일도 겹칠 것 같다"며 "둘째도 제왕절개할 예정이고 성별은 아들"이라고 밝혔다.다만 안영미가 둘째를 어디에서 출산할지에 대해서는 아직 직접 밝히지 않은 상태다. 그럼에도 일부 온라인 커뮤니티와 SNS에서는 첫째를 미국에서 출산했던 전례를 들어 둘째 역시 미국에서 출산하는 것 아니냐는 추측이 제기되고 있다.안영미는 지난 2023년 첫째 아들을 미국에서 출산하면서 이른바 '원정출산' 논란에 휩싸인 바 있다. 당시 그는 미국에서 근무 중인 남편과 출산 및 산후조리 기간을 함께 보내기 위한 결정이었다고 설명했다.안영미는 SNS 댓글을 통해 "생에 한 번뿐일 수도 있는 소중한 임신 기간, 출산, 육아를 어떻게 오롯이 혼자 할 수 있겠나. 사랑하는 남편과 함께해야 한다"고 밝히며 직접 해명에 나서기도 했다. 또한 "남편이 베트남에 있든 필리핀에 있든 갔을 것"이라고 강조했다.한편 안영미는 2020년 미국에서 직장 생활 중인 비연예인 남성과 결혼했으며, 2023년 첫째 아들을 출산했다. 둘째 역시 아들인 것으로 알려졌다. 현재까지 둘째 출산 장소와 관련해 안영미 측이 공식적으로 밝힌 내용은 없다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr