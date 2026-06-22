NCT WISH 일본 싱글 'BOY MEETS GIRL' 티저 이미지 / 사진제공=SM 엔터테인먼트

NCT WISH 일본 싱글 'BOY MEETS GIRL' 티저 이미지 / 사진제공=SM 엔터테인먼트

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 일본 신곡 'BOY MEETS GIRL'(보이 미츠 걸)을 공개했다.22일 'BOY MEETS GIRL'(보이 미츠 걸)이 각종 글로벌 음악 플랫폼을 통해 선공개됐다. 이날 뮤직비디오도 함께 공개돼 팬들의 관심을 모았다. 'BOY MEETS GIRL'은 일본 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'의 더블 타이틀곡 중 한 곡이다.이번 곡은 일본 그룹 TRF가 1994년 발표한 동명의 히트곡을 리메이크한 작품이다. 원곡 특유의 따뜻한 감성을 유지하면서도 NCT WISH만의 밝고 청량한 분위기를 더했다. 경쾌한 신스 베이스와 하우스 스타일의 드럼 사운드, 새롭게 추가된 랩 파트가 어우러져 여름 분위기를 한층 살렸다.뮤직비디오에는 멤버들이 함께하는 일상의 순간들이 담겼다. 다채로운 색감과 애니메이션 효과를 활용해 여름방학 같은 자유롭고 밝은 분위기를 표현했으며, NCT WISH 특유의 청량한 매력을 강조했다.한편 NCT WISH는 오는 7월 15일 일본에서 싱글 'YO-I-DON! / BOY MEETS GIRL'을 정식 발매한다. 이에 앞서 7월 13일에는 또 다른 타이틀곡 'YO-I-DON!'의 음원과 뮤직비디오를 공개할 예정이다.윤예진 텐아시아 기자 cristyyoun@tenasia.co.kr