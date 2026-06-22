손예진이 가족 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=손예진 SNS

손예진이 가족 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=손예진 SNS

배우 손예진이 6일째 가족 여행 사진을 업로드 중이다.22일 손예진은 "The end of the trip"이라는 글과 함께 사진을 여러 장 올렸다. 사진에는 가족 여행 중인 손예진과 그의 아들 우진 군의 모습이 담겼다.손예진은 지난 17일부터 남편 현빈, 아들과 함께한 가족 여행 근황을 전하는 중이다.한편 손예진은 2025년 유튜브 '요정재형'에서 아들 사진을 보여주며 남다른 자식 사랑을 보여준 바 있다. 당시 그는 "원래 아기를 막 예뻐하는 스타일이 아닌데 내 자식은 무엇과도 바꿀 수 없다"고 밝혔다.손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼해 같은 해 11월 득남했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr