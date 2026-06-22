손예진이 가족 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=손예진 SNS
손예진이 가족 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=손예진 SNS
배우 손예진이 6일째 가족 여행 사진을 업로드 중이다.

22일 손예진은 "The end of the trip"이라는 글과 함께 사진을 여러 장 올렸다. 사진에는 가족 여행 중인 손예진과 그의 아들 우진 군의 모습이 담겼다.

손예진은 지난 17일부터 남편 현빈, 아들과 함께한 가족 여행 근황을 전하는 중이다.
손예진이 가족 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=손예진 SNS
손예진이 가족 여행 중인 근황을 공개했다. / 사진=손예진 SNS
한편 손예진은 2025년 유튜브 '요정재형'에서 아들 사진을 보여주며 남다른 자식 사랑을 보여준 바 있다. 당시 그는 "원래 아기를 막 예뻐하는 스타일이 아닌데 내 자식은 무엇과도 바꿀 수 없다"고 밝혔다.

손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼해 같은 해 11월 득남했다.

정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr

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