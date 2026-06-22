사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

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사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

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배우 고아성이 엄지훈남에 심쿵하며 주변의 걱정을 안겼다.21일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽 - 도시여자대피소'에는 '요즘 추구미 컷 높다…! 클린걸, 퍼스널 체형, OO코어… 추구미 따라가다 다리 찢어져 본 여자들의 수다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고아성은 평소 추구미에 대해 "넉살 좋은 사람이 되고 싶다"면서 "분위기를 화기애애하게 만들고 싶은데 내가 무슨 말을 하면 사람들이 진지한 이야기를 하는 줄 안다"고 웃었다.그는 "현장에서는 주연 배우로서 스태프들과 후배 배우들의 분위기를 풀어주고 싶은 마음이 있다. 분위기 메이커가 되고 싶은데 쉽지 않다"고 토로했다.외모 관리에 대한 생각도 밝혔다. 고아성은 "혼자 집에 있어도 뷰러를 한다"고 말해 눈길을 끌었다. 그는 "속눈썹이 아래로 나는 스타일이라 뷰러를 하면 시야가 탁 트이는 느낌이 있다"며 "미용 때문이 아니라 더 잘 보이기 위해 하는 것"이라고 설명했다.배우로서의 가치관도 드러냈다. 아역배우 출신인 그는 "어렸을 때는 어른 작가가 쓴 아이 역할을 많이 했다"며 "반찬 투정하거나 떼쓰는 아이 같은 캐릭터가 대부분이었다"고 회상했다.이어 "어른이 되면 더 다양한 이야기를 할 수 있을 줄 알았는데 성인이 되고 나서도 사회가 생각하는 여성, 직장인, 대학생 같은 틀 안에 갇히는 경우가 많았다"고 털어놨다.그러면서 "요즘은 다양한 캐릭터가 많아지면서 갈증이 해소되고 있다"며 "특정 카테고리에 갇힌 인물보다 부족한 점도 있고 복잡한 면도 있는 입체적인 캐릭터를 연기할 때 가장 재미있다"고 강조했다.한편, 고아성은 개그우먼 엄지윤의 부캐 '엄지훈님' 바람둥이 허세 연기를 보고 "설렌다"고 반응해 웃음을 선사했다. 엄지윤이 "보조개 예쁘다. 눌러봐도 되냐"고 하자, 다른 여성 출연자들은 비명을 질렀지만, 고아성은 눈이 하트로 변한 것. 이를 보던 출연자는 고아성의 남자 보는 눈을 걱정해 배꼽을 쥐게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr