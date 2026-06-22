사진=손태영 유튜브

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배우 손태영이 자녀들의 성장 근황과 함께 사춘기 부모의 현실적인 고민을 털어놨다.21일 유튜브 채널 'Mrs.뉴저지 손태영'에는 '손태영이 구독자분들께 하고 싶은 말.. (고민사연)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손태영은 구독자 육아 고민에 대한 조언을 건넸다. 한 구독자는 초등학교 4학년 자녀가 친구들과 반복적으로 갈등을 겪고 있어 걱정이라고 털어놨다. 이에 손태영은 "엄마는 담임 선생님에게 전화가 오면 정말 속상하다. 내 아이만 크게 잘못한 것 같고 앞으로 더 심해질까 걱정된다"며 부모의 마음에 깊이 공감했다.11살 딸 리호를 키우고 있는 그는 "아이의 말을 먼저 충분히 들어주는 게 중요하다"고 강조했다. 이어 "싸움이 반복되는 패턴인지, 매번 다른 이유로 다투는지 먼저 살펴봐야 한다"며 "비슷한 이유로 반복된다면 아이와 근본적인 원인에 대해 대화를 많이 나눌 것 같다"고 조언했다.또 "사춘기 때문에 예민해진 것인지, 원래 성향상 감정 표현이 강한 아이인지도 함께 살펴봐야 한다"고 덧붙였다.무엇보다 손태영은 부모의 태도가 중요하다고 강조했다. 그는 "내가 감정적으로 반응하면 아이도 똑같이 격해지더라. 저도 다 해봤는데 그게 별로 좋은 방법이 아니었다"고 말했다.이어 "사춘기가 오면 모든 게 엄마 탓이라고 한다. 오죽하면 '길 가다가 넘어져도 엄마 탓이라고 하겠다'고 말할 정도였다"며 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "결국은 지나가더라. 부모가 먼저 불안해하기보다 아이 입장에서 공감하고 신뢰를 쌓는 것이 중요하다"고 조언했다.손태영은 "전문가 상담에서 큰 문제가 없다고 했다면 미래를 지나치게 걱정하기보다 지금 아이와 건강한 관계를 만드는 데 집중하는 게 좋다"고 덧붙이며 부모들에게 따뜻한 응원을 전했다.한편 손태영은 배우 권상우와 2008년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다. 현재 미국 뉴저지에서 자녀들을 양육하며 유튜브를 통해 일상과 육아 이야기를 공개하고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr