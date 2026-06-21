사진=윤승아 유튜브

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배우 윤승아가 다이어트 실패 근황을 전했다.21일 유튜브 채널 '승아로운'에는 '바쁘고 행복한 일상, 이번 주도 최선을 다했다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 윤승아는 남편 김무열을 위한 특급 내조에 나섰다. 넷플릭스 시리즈 '참교육'의 글로벌 흥행을 축하하기 위해 서프라이즈 파티를 준비한 것.윤승아는 직접 운전해 지인이 새롭게 오픈한 공간을 방문했다. 그가 "초행길이라 운전 손에 땀나게 운전 중"이라고 고백하자, 김무열은 "안전운전 부탁드린다"고 너스레를 떨었다.윤승아는 김무열이 자리를 비운 사이 아들 원이, 지인들과 함께 최근 넷플릭스 시리즈 '참교육'으로 글로벌 흥행에 성공한 남편을 위한 깜짝 파티를 준비했다. 현수막과 케이크까지 준비하는 준비성을 보였다.윤승아는 "축하할 일이 많아서 케이크를 세 개 준비했다"고 말하며 설레는 마음을 드러냈다. 현장에는 "교권보호국 나화진 감독관님, 넷플릭스 1위 축하해"라는 문구가 적힌 현수막도 걸려 있었다.잠시 후 현장에 도착한 김무열은 예상치 못한 이벤트에 깜짝 놀란 모습을 보였다. 지인들은 "열무의 넷플릭스 글로벌 1위를 축하합니다"라고 노래를 부르며 축하했고, 김무열은 환한 미소와 함께 "감사합니다. 다들 축하해"라고 화답했다.김무열이 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 '참교육'은 무너진 교육 현장을 바로잡기 위해 창설된 교권보호국의 이야기를 다룬 작품이다. 공개 직후 큰 화제를 모으며 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어권 시리즈 부문 1위에 올랐다.한편 윤승아와 김무열은 2015년 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다. 최근 몸무게 증가로 다이어트를 선언했던 윤승아는 "다이어트 실패했다. 오늘(촬영날) 몸무게가 48kg이었다"고 밝혀 놀라게 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr