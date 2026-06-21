사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

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사진=유튜브 '여의도 육퇴클럽'

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배우 고아성이 '흡연 연기 1등' 타이틀에 대해 이야기했다.21일 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽 - 도시여자대피소'에는 '요즘 추구미 컷 높다…! 클린걸, 퍼스널 체형, OO코어… 추구미 따라가다 다리 찢어져 본 여자들의 수다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 고아성은 "촬영장보다 오히려 일상에서 더 허둥대는 자신을 발견한다"고 고백했다. 그는 "연기를 할 때는 정해진 대사와 캐릭터가 있지만 일상에서는 정답이 없다"며 "가끔은 캐릭터로 있을 때가 더 완전한 사람처럼 느껴질 때도 있다"고 털어놨다.고아성은 뜻밖의 '흡연 연기' 비하인드도 공개했다. 온라인상에서 '대한민국 최고의 흡연 연기 배우'로 자주 언급되는 것에 대해 그는 "사실 전혀 멋있게 피운 게 아니다"라고 웃었다.홍상수 감독 영화 '지금은 맞고, 그때는 틀리다'를 통해 '흡연 연기 1등'이 된 고아성은 "담배 피우는 장면 테이크만 40번 정도 했다. 너무 힘들었다"면서 "내가 흡연 연기 1등, 2등은 류승범 씨더라"라고 밝혔다.이어 "그 장면이 유명해진 뒤에는 다른 작품에서 흡연 장면을 찍을 때마다 이전의 나를 넘어야 한다는 이상한 경쟁심도 생겼다"고 털어놔 웃음을 자아냈다.또 어린 시절부터 연예 활동을 하며 겪었던 고민도 고백했다. 고아성은 "학생 때는 모두와 친하게 지내고 싶었다. 나를 싫어하는 사람이 없었으면 좋겠다는 생각이 강했다"며 "하지만 지금은 누군가가 나를 싫어하더라도 크게 신경 쓰지 않는다. 나이가 들면서 자연스럽게 내려놓게 됐다"고 말했다.이어 "예전에는 누가 내 이야기를 뒤에서 했다고 하면 꼭 알고 싶었는데 이제는 오히려 전해 듣고 싶지 않다"며 한층 단단해진 가치관을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr