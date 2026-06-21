사진 = 홍자 인스타그램

가수 홍자가 내추럴한 매력이 돋보이는 근황 사진으로 팬들의 시선을 사로잡았다.홍자는 자신의 인스타그램에 "☘️"라는 멘트와 함께 사진을 게재했다.공개된 사진에는 실내 공간에서 편안한 분위기를 즐기고 있는 홍자의 모습이 담겼다. 홍자는 베이지 톤 슬리브리스 상의에 밝은 색상의 와이드 팬츠를 매치하고 은은한 패턴이 들어간 가디건을 가볍게 걸쳐 자연스러운 스타일링을 완성했다. 한쪽 어깨에는 짜임이 돋보이는 니트 소재 가방을 메고 있으며, 긴 머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 카메라를 향해 미소 짓고 있어 편안하면서도 청순한 분위기를 자아낸다.특히 홍자 뒤로는 커다란 흑백 인물 사진이 걸려 있어 시선을 끈다. 액자 아래 놓인 화병에는 붉은 장미가 풍성하게 꽂혀 있으며따뜻한 조명이 더해져 차분하고 감각적인 공간 분위기를 완성했다. 홍자는 테이블에 손을 가볍게 올린 채 자연스러운 포즈를 취하고 있으며, 과한 꾸밈 없이도 돋보이는 맑은 비주얼과 부드러운 미소가 한층 눈길을 끈다.이를 본 팬들은 "울 대장님 너무너무 예쁘잖아" "맛난음식 많이 드시고 건강하세요" "이쁘다는 말 밖에" "건강한 모습이 보기 좋습니다" "밝은 모습 보니 덩달아 기분 좋아집니다" 등의 댓글을 달았다.한편 1985년생으로 41세인 홍자는 다양한 방면에서 가요계 활동을 하고 있으며 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 열한 번째 OST '꿀단지'를 발매했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr