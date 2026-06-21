'나는 솔로' 31기 순자가 31기 경수와 함께한 일상을 공개하며 시선을 모았다.
최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 31기 경수와 함께 데이트 한 사진을 올렸다. 31기 경수 역시 동일한 사진을 인스타그램 스토리에 올렸다.
공개된 사진에는 31기 경수와 나란히 서서 거울 셀카를 촬영하고 있는 모습이 담겼다. 첫 번째 사진 속 순자는 돌담 형태의 벽면과 넓은 실내 공간을 배경으로 경수의 팔에 자연스럽게 팔짱을 낀 채 휴대전화로 사진을 촬영하고 있다.
순자는 블랙 상의와 와이드한 그레이 톤 팬츠, 블랙 스니커즈를 매치했으며 한쪽 다리를 살짝 들어 올린 포즈로 발랄한 분위기를 더했다. 경수 역시 블랙 상의와 브라운 계열의 와이드 팬츠를 착용해 전체적으로 비슷한 톤의 스타일링을 완성했으며 우산을 손에 든 채 거울을 바라보고 있어 편안한 커플 무드를 자아낸다. 이어 공개된 사진에서는 야간 분위기가 감도는 공간에서 다시 한 번 거울 셀카를 남긴 경수와 순자의 모습이 눈길을 끈다. 유리창 너머로 보이는 실내 조명과 식물들이 은은한 분위기를 더하는 가운데 순자는 경수의 허리를 감싸 안은 채 밀착한 모습으로 카메라를 응시하고 있다.
블랙 상의와 롱스커트 스타일의 그레이 컬러 하의를 매치한 순자는 차분한 분위기를 연출했고 경수 역시 같은 계열의 의상으로 통일감을 더했다. 자연스럽게 어깨를 감싼 포즈와 나란히 선 모습이 어우러지며 두 사람만의 편안하고 안정적인 분위기를 완성했다.
한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 31기 경수와 함께 데이트 한 사진을 올렸다. 31기 경수 역시 동일한 사진을 인스타그램 스토리에 올렸다.
공개된 사진에는 31기 경수와 나란히 서서 거울 셀카를 촬영하고 있는 모습이 담겼다. 첫 번째 사진 속 순자는 돌담 형태의 벽면과 넓은 실내 공간을 배경으로 경수의 팔에 자연스럽게 팔짱을 낀 채 휴대전화로 사진을 촬영하고 있다.
순자는 블랙 상의와 와이드한 그레이 톤 팬츠, 블랙 스니커즈를 매치했으며 한쪽 다리를 살짝 들어 올린 포즈로 발랄한 분위기를 더했다. 경수 역시 블랙 상의와 브라운 계열의 와이드 팬츠를 착용해 전체적으로 비슷한 톤의 스타일링을 완성했으며 우산을 손에 든 채 거울을 바라보고 있어 편안한 커플 무드를 자아낸다. 이어 공개된 사진에서는 야간 분위기가 감도는 공간에서 다시 한 번 거울 셀카를 남긴 경수와 순자의 모습이 눈길을 끈다. 유리창 너머로 보이는 실내 조명과 식물들이 은은한 분위기를 더하는 가운데 순자는 경수의 허리를 감싸 안은 채 밀착한 모습으로 카메라를 응시하고 있다.
블랙 상의와 롱스커트 스타일의 그레이 컬러 하의를 매치한 순자는 차분한 분위기를 연출했고 경수 역시 같은 계열의 의상으로 통일감을 더했다. 자연스럽게 어깨를 감싼 포즈와 나란히 선 모습이 어우러지며 두 사람만의 편안하고 안정적인 분위기를 완성했다.
한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
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