사진 = 31기 순자 인스타그램

사진 = 31기 순자 인스타그램

'나는 솔로' 31기 순자가 31기 경수와 함께한 일상을 공개하며 시선을 모았다.최근 31기 순자는 자신의 인스타그램 스토리에 31기 경수와 함께 데이트 한 사진을 올렸다. 31기 경수 역시 동일한 사진을 인스타그램 스토리에 올렸다.공개된 사진에는 31기 경수와 나란히 서서 거울 셀카를 촬영하고 있는 모습이 담겼다. 첫 번째 사진 속 순자는 돌담 형태의 벽면과 넓은 실내 공간을 배경으로 경수의 팔에 자연스럽게 팔짱을 낀 채 휴대전화로 사진을 촬영하고 있다.순자는 블랙 상의와 와이드한 그레이 톤 팬츠, 블랙 스니커즈를 매치했으며 한쪽 다리를 살짝 들어 올린 포즈로 발랄한 분위기를 더했다. 경수 역시 블랙 상의와 브라운 계열의 와이드 팬츠를 착용해 전체적으로 비슷한 톤의 스타일링을 완성했으며 우산을 손에 든 채 거울을 바라보고 있어 편안한 커플 무드를 자아낸다.이어 공개된 사진에서는 야간 분위기가 감도는 공간에서 다시 한 번 거울 셀카를 남긴 경수와 순자의 모습이 눈길을 끈다. 유리창 너머로 보이는 실내 조명과 식물들이 은은한 분위기를 더하는 가운데 순자는 경수의 허리를 감싸 안은 채 밀착한 모습으로 카메라를 응시하고 있다.블랙 상의와 롱스커트 스타일의 그레이 컬러 하의를 매치한 순자는 차분한 분위기를 연출했고 경수 역시 같은 계열의 의상으로 통일감을 더했다. 자연스럽게 어깨를 감싼 포즈와 나란히 선 모습이 어우러지며 두 사람만의 편안하고 안정적인 분위기를 완성했다.한편 1990년생 경수는 1991년생인 순자와 ENA, SBS Plus 연애 예능 '나는 솔로' 31기 출연자로 등장해 현실 커플로 발전해 달달한 연애를 이어가고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr