사진 = 이세영 인스타그램

사진 = 이세영 인스타그램

개그우먼 이세영이 내추럴한 분위기 속에서도 또렷한 미모를 드러내며 시선을 사로잡았다.이세영은 자신의 인스타그램에 "재밌다 재밌어"라는 멘트와 함께 사진을 공개했다.공개된 사진에는 실내 공간에서 촬영 중인 듯한 분위기 속 이세영의 모습이 담겼다. 이세영은 잔잔한 골지 디테일이 들어간 올리브 톤 반소매 니트를 착용하고 카메라 앞에 앉아 있으며 턱을 가볍게 괸 채 어딘가를 바라보는 모습으로 차분한 분위기를 자아냈다. 자연스럽게 내려온 짧은 단발머리와 이마를 살짝 덮은 시스루 앞머리가 어우러지며 단정하면서도 청초한 매력을 더했다.이어진 사진에서는 이세영이 정면을 향해 앉아 있는 모습이 담겼다. 이세영은 같은 의상 차림으로 입술을 살짝 다문 채 담담한 표정을 짓고 있으며 부드럽게 표현된 피부결과 또렷한 이목구비가 시선을 끈다. 배경에는 촬영 장비와 인물이 흐릿하게 담겨 있어 현장의 분위기를 전하는 가운데 이세영의 단정한 헤어스타일과 내추럴한 메이크업이 어우러지며 편안하면서도 세련된 무드를 완성했다.한편 1989년생으로 37세인 이세영은 성형 수술 비용으로 약 1억 원을 지출했다고 밝혀 많은 관심을 받았다. 이세영은 쌍커풀, 코, 가슴 수술 등 할 수 있는 건 다했다며 외모 컴플렉스를 극복했다고 만족감을 전한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr