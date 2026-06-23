배우 허남준과 고윤정이 예상 밖 조합으로 팬들의 관심을 모았다./사진=김도훈 SNS

배우 허남준과 고윤정이 예상 밖 조합으로 팬들의 관심을 모았다./사진=김도훈 SNS

배우 허남준과 고윤정이 예상 밖 조합으로 팬들의 관심을 모았다. 여기에 김도훈까지 합세해 '대세 배우 3인방'의 유쾌한 케미를 완성했다.김도훈은 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "2026 서울가요대상 & 나의 최애 둘"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.사진에는 전날 열린 '2026 서울가요대상' 비하인드 현장이 담겼다. 시상자로 참석한 허남준, 고윤정, 김도훈은 슈트와 드레스를 차려입고 남다른 비주얼을 자랑했다.세 사람은 최근 SNS에서 화제되고 있는 그룹 리센느의 '거제 야호' 밈을 따라 하며 반전 매력을 선보였다. 예상치 못한 조합과 유쾌한 분위기가 팬들의 시선을 사로잡았다.세 사람은 작품을 통해 각각 인연을 이어온 사이다. 김도훈과 허남준은 2024년 방송된 ENA 드라마 '유어 아너'에 함께 출연하며 친분을 쌓았다. 이후 ENA 예능 '우리 마을 똥강아지'에도 동반 출연하며 우정을 이어왔다. 김도훈은 최근 SBS '멋진 신세계'로 주목받은 허남준을 향해 공개 응원을 보내기도 했다.김도훈과 고윤정은 디즈니+ 오리지널 시리즈 '무빙'으로 호흡을 맞췄다. 두 사람은 극 중 고등학생 캐릭터를 연기하며 시청자들의 사랑을 받았다. '무빙'은 초능력을 숨긴 채 살아가는 아이들과 과거의 비밀을 안고 살아온 부모들이 거대한 위험에 맞서는 이야기를 그린 작품이다. 최근 시즌2 크랭크인 소식이 전해지며 다시 한번 관심을 끌고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr