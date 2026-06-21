사진 = 최준희 인스타그램
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故최진실 딸 인플루언서 최준희가 감각적인 패션과 독보적인 분위기로 눈길을 끌었다.

최준희는 최근 자신의 인스타그램에 "여름이니까......"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.
사진 = 최준희 인스타그램
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공개된 사진에는 푸른빛이 감도는 벽을 배경으로 다양한 포즈를 취한 최준희의 모습이 담겼다. 강한 햇빛이 내리쬐는 야외 공간에서 최준희는 밝은 블루 컬러의 얇은 끈 나시톱과 베이지 톤 팬츠를 매치했으며 스터드 장식이 들어간 벨트와 토트백으로 포인트를 더했다. 긴 웨이브 헤어가 등을 따라 자연스럽게 내려오는 가운데 뒤돌아선 채 벽을 향해 서 있는 모습에서는 여름 특유의 자유로운 분위기가 느껴진다.

또 다른 사진에서 최준희는 선글라스를 착용한 채 어깨 너머로 카메라를 바라보고 있다. 파란 벽과 대비되는 선명한 나시톱 컬러가 시선을 끄는 가운데, 손목 액세서리와 가방 디테일까지 어우러지며 감각적인 스타일링을 완성했다. 이어진 사진에서는 같은 공간에서 뒷모습을 드러낸 채 걸음을 옮기고 있으며 길게 늘어진 헤어와 여유로운 실루엣이 한층 돋보인다.
사진 = 최준희 인스타그램
사진 = 최준희 인스타그램
함께 공개된 사진에서 최준희는 나무가 늘어선 거리 풍경을 배경으로 발코니에 서 있는 모습도 담겼다. 목을 따라 길게 늘어진 반투명 소재의 스카프와 블루 톤 나시톱, 로우라이즈 느낌의 팬츠 조합이 어우러지며 색다른 분위기를 연출했다. 한 손으로 얼굴을 받친 채 카메라 밖을 바라보는 모습에서는 차분하면서도 세련된 무드가 자연스럽게 전해진다.

사진을 본 팬들은 "이뻐요", "아 진짜 너무 이쁘다", "이쁘다 이뻐", "내 추구미", "공주", "평생 나시탑 입어" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.
사진 = 최준희 인스타그램
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앞서 몸무게 40kg임을 인증한 최준희는 뼈말라 단점이 딱 하나 있다며 "골반뽕 없이 어떻게 사냐"고 하면서 털털한 매력을 뽐낸 바 있다.

한편 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 이후 LA로 신혼여행을 떠났다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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