사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

사진 = 최준희 인스타그램

故최진실 딸 인플루언서 최준희가 감각적인 패션과 독보적인 분위기로 눈길을 끌었다.최준희는 최근 자신의 인스타그램에 "여름이니까......"라는 멘트와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 푸른빛이 감도는 벽을 배경으로 다양한 포즈를 취한 최준희의 모습이 담겼다. 강한 햇빛이 내리쬐는 야외 공간에서 최준희는 밝은 블루 컬러의 얇은 끈 나시톱과 베이지 톤 팬츠를 매치했으며 스터드 장식이 들어간 벨트와 토트백으로 포인트를 더했다. 긴 웨이브 헤어가 등을 따라 자연스럽게 내려오는 가운데 뒤돌아선 채 벽을 향해 서 있는 모습에서는 여름 특유의 자유로운 분위기가 느껴진다.또 다른 사진에서 최준희는 선글라스를 착용한 채 어깨 너머로 카메라를 바라보고 있다. 파란 벽과 대비되는 선명한 나시톱 컬러가 시선을 끄는 가운데, 손목 액세서리와 가방 디테일까지 어우러지며 감각적인 스타일링을 완성했다. 이어진 사진에서는 같은 공간에서 뒷모습을 드러낸 채 걸음을 옮기고 있으며 길게 늘어진 헤어와 여유로운 실루엣이 한층 돋보인다.함께 공개된 사진에서 최준희는 나무가 늘어선 거리 풍경을 배경으로 발코니에 서 있는 모습도 담겼다. 목을 따라 길게 늘어진 반투명 소재의 스카프와 블루 톤 나시톱, 로우라이즈 느낌의 팬츠 조합이 어우러지며 색다른 분위기를 연출했다. 한 손으로 얼굴을 받친 채 카메라 밖을 바라보는 모습에서는 차분하면서도 세련된 무드가 자연스럽게 전해진다.사진을 본 팬들은 "이뻐요", "아 진짜 너무 이쁘다", "이쁘다 이뻐", "내 추구미", "공주", "평생 나시탑 입어" 등의 댓글을 남기며 뜨거운 반응을 보였다.앞서 몸무게 40kg임을 인증한 최준희는 뼈말라 단점이 딱 하나 있다며 "골반뽕 없이 어떻게 사냐"고 하면서 털털한 매력을 뽐낸 바 있다.한편 최준희는 지난 5월 서울 강남구의 한 호텔에서 11세 연상의 비연예인 남성과 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 이후 LA로 신혼여행을 떠났다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr