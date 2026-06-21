사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

사진 = 김재원 인스타그램

배우 김재원이 시크한 수트 스타일링과 장난기 가득한 반전 매력으로 팬들의 시선을 사로잡았다.김재원은 인스타그램에 "🔮" 이라는 짧은 멘트와 함께 여러 장의 사진을 공개했다.공개된 사진에는 행사장 안에서 포즈를 취한 김재원의 모습이 담겼다. 천장 조명과 보랏빛 조명이 어우러진 공간 속에서 김재원은 얇은 스트라이프가 들어간 블랙 더블브레스트 수트를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 자연스럽게 웨이브가 들어간 헤어스타일과 목걸이, 반지, 팔찌가 더해지며 세련된 분위기를 완성했다.이어진 사진에서는 밝은 색 벽면을 배경으로 같은 수트 차림의 김재원이 포즈를 취하고 있다. 차분한 표정 속에서도 또렷한 이목구비와 긴 비율이 돋보인다. 벽에 기대어 정면과 측면을 바라보는 모습에서는 깔끔한 수트 핏이 한층 강조되며 시선을 끈다.또 다른 사진은 포토 프레임 형식으로 꾸며졌다. 김재원은 손가락을 입술에 가져다 대거나 두 손을 턱 아래에 모은 채 귀여운 표정을 짓고 있으며 브이 포즈와 함께 환한 미소를 드러내기도 했다. 같은 의상임에도 앞선 사진의 시크한 분위기와는 또 다른 친근한 매력이 자연스럽게 이어지며 눈길을 끈다.사진을 접한 팬들은 "헤메코 완벽하다", "늘 응원합니다", "너무 멋져", "화이팅", "멋쟁이네", "잘생겼어요" 등의 반응을 남기며 뜨거운 관심을 보였다.한편 2001년생인 김재원은 25세로 넷플릭스 '레이디두아'와 tvN '유미의 세포들3'에서 연상 여배우들과 호흡을 맞춰 뛰어난 연기력을 선보였다. 이후 김재원은 각종 광고계에서 두각을 드러내고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr