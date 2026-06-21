사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교가 등이 드러나는 드레스 스타일링으로 고혹적인 분위기를 선보이며 시선을 사로잡았다.송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 "Gala2026"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 송혜교는 어두운 밤 풍경을 배경으로 난간에 손을 올린 채 뒤를 돌아 카메라를 바라보고 있다. 크림 컬러의 홀터넥 드레스와 어깨에 걸친 같은 색감의 아우터가 어우러지며 우아한 분위기를 완성했고 자연스럽게 내려오는 웨이브 헤어와 귀걸이가 세련된 포인트를 더했다.이어진 사진에서는 송혜교가 난간에 양팔을 기대고 서 있다. 몸의 실루엣을 따라 흐르는 드레스와 길게 늘어진 아우터가 함께 담기며 절제된 스타일링이 돋보인다. 붉은 네일 컬러는 밝은 의상과 대비를 이루며 시선을 끈다.또 다른 사진에서는 송혜교가 테이블에 앉아 고개를 살짝 숙인 모습으로 카메라에 담겼다. 크림 컬러 드레스와 아우터를 그대로 매치한 가운데 차분한 표정과 또렷한 이목구비가 어우러지며 우아한 매력을 자아낸다.다른 사진에서는 송혜교가 난간을 바라보며 등을 드러낸 뒷모습을 공개했다. 가느다란 끈으로 연결된 드레스 디자인과 길게 내려오는 헤어스타일이 함께 담기며 한층 고급스러운 분위기를 완성했다.이를 본 팬들은 "얼마나 더 예뻐질지 감도 안 옴", "여신이시네", "너무 예뻐", "화이팅", "와 진짜 고져스", "정말 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr