사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
배우 송혜교가 등이 드러나는 드레스 스타일링으로 고혹적인 분위기를 선보이며 시선을 사로잡았다.

송혜교는 최근 자신의 인스타그램에 "Gala2026"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.

공개된 사진 속 송혜교는 어두운 밤 풍경을 배경으로 난간에 손을 올린 채 뒤를 돌아 카메라를 바라보고 있다. 크림 컬러의 홀터넥 드레스와 어깨에 걸친 같은 색감의 아우터가 어우러지며 우아한 분위기를 완성했고 자연스럽게 내려오는 웨이브 헤어와 귀걸이가 세련된 포인트를 더했다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
이어진 사진에서는 송혜교가 난간에 양팔을 기대고 서 있다. 몸의 실루엣을 따라 흐르는 드레스와 길게 늘어진 아우터가 함께 담기며 절제된 스타일링이 돋보인다. 붉은 네일 컬러는 밝은 의상과 대비를 이루며 시선을 끈다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
또 다른 사진에서는 송혜교가 테이블에 앉아 고개를 살짝 숙인 모습으로 카메라에 담겼다. 크림 컬러 드레스와 아우터를 그대로 매치한 가운데 차분한 표정과 또렷한 이목구비가 어우러지며 우아한 매력을 자아낸다.
사진 = 송혜교 인스타그램
사진 = 송혜교 인스타그램
다른 사진에서는 송혜교가 난간을 바라보며 등을 드러낸 뒷모습을 공개했다. 가느다란 끈으로 연결된 드레스 디자인과 길게 내려오는 헤어스타일이 함께 담기며 한층 고급스러운 분위기를 완성했다.

이를 본 팬들은 "얼마나 더 예뻐질지 감도 안 옴", "여신이시네", "너무 예뻐", "화이팅", "와 진짜 고져스", "정말 아름다워요" 등의 댓글을 달았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

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