사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

사진 = 고소영 인스타그램

배우 고소영이 내추럴한 단발 헤어스타일과 편안한 차림으로 근황을 전하며 시선을 모았다.최근 고소영은 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 게시했다.공개된 사진 속 고소영은 회색 마스크를 착용한 채 카메라를 바라보고 있다. 어깨에 닿는 길이의 단발 헤어와 또렷한 눈매가 어우러지며 수수한 분위기를 자아냈다.이어진 사진에서는 카키색 상의와 청바지를 착용한 고소영이 침대 위에 앉아 셀카를 촬영하고 있다. 옆에 놓인 갈색 가방과 차분한 톤의 실내 공간이 함께 담기며 편안한 일상을 엿보게 한다.또 다른 사진에서는 고소영이 고개를 살짝 기울인 채 카메라를 응시하고 있다. 자연스럽게 내려오는 단발 헤어와 담백한 스타일링이 어우러지며 꾸밈없는 매력을 더했다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "머리 스탈 완전 어울려요", "너무 예뻐", "꺄 언니 단발 너무 이뻐요", "단발 뽐뿌 왔어요", "엄청 어려보여요 " 등의 댓글을 달았다.한편 1972년생으로 54세인 고소영은 배우 장동건과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr