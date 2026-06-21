애프터스쿨 출신 나나가 여자 조연상 수상 소감 도중 자신이 겪었던 강도 피해 사건을 직간접적으로 언급했다./사진=SNS 갈무리

나나가 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

애프터스쿨 출신 나나가 여자 조연상 수상 소감 도중 자신이 겪었던 강도 피해 사건을 직간접적으로 언급했다.나나는 지난 20일 부산 영화의전당 루프씨어터에서 열린 '2026 코리아국제스트리밍페스티벌 글로벌 OTT 어워즈'에서 드라마 '클라이맥스'로 여자 조연상을 받았다.이날 나나는 '레이디 두아'의 이이담, '제약: 우리 사이의 악마'의 차이원징, '매일, 휴일'의 모리 나나를 제치고 트로피를 품에 안았다. 수상 소감을 위해 무대에 오른 나나는 "좋은 날씨에 좋은 공간에서 큰 상을 주셔서 감사하다"며 "저는 앞으로 계속 연기를 할 거고, 좋은 연기로 또 솔직하고 진정성 있는 연기로 보시는 분들에게 좋은 영향 줄 수 있는 배우가 되도록 하겠다"고 말했다.이어 마지막 인사로 "항상 건강하시고요. 도둑 조심하시고요. 행복하세요"라고 말해 현장의 웃음과 환호를 자아냈다. 최근 자택 침입 피해를 겪었던 경험을 재치 있게 언급한 것으로 해석됐다.앞서 나나는 지난해 11월 경기 구리시 자택에 침입한 괴한에게 위협을 당하는 일을 겪었다. 피고인은 흉기를 소지한 채 주거지에 침입해 나나와 그의 모친을 협박하고 금품을 요구한 혐의로 재판에 넘겨졌다.검찰은 결심공판에서 징역 10년을 구형했지만, 재판부는 징역 7년을 선고했다. 이후 검찰과 피고인 모두 1심 판결에 불복해 항소장을 제출한 상태다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr