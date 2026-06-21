허영만 화백이 공식 행사에 참석했다./사진=텐아시아DB

'식객 허영만의 백반기행'이 7년간의 여정을 돌아보는 시즌1 마지막 스페셜 방송을 선보인다./사진제공=TV CHOSUN

TV CHOSUN '식객 허영만의 백반기행'이 7년간의 여정을 돌아보는 시즌1 마지막 스페셜 방송을 선보인다.21일 방송되는 '식객 허영만의 백반기행' 시즌1 최종회 '우리가 사랑한 백반, 7년의 맛있는 기록'에서는 지난 2019년 5월 첫 방송 이후 전국 방방곡곡을 누빈 발자취를 되짚는다.'식객 허영만의 백반기행'은 그동안 전국 식당 1329곳과 밥상 2131개를 소개하며 다양한 지역의 맛과 이야기를 전해왔다. 이번 스페셜 방송에서는 오랜 시간이 흐른 뒤 다시 찾은 식당들의 현재 모습을 담는다.2019년 봄, 8000원짜리 17첩 남도 밥상으로 화제를 모은 전남 강진의 첫 번째 식당을 다시 찾는다. 방송 이후 전국적인 인기를 끈 '들기름 막국수'의 변함없는 근황과 MZ세대의 핫플레이스로 자리 잡은 문래동 철강골목의 변화된 풍경도 공개된다.단순한 맛집 소개를 넘어 한식의 가치를 알리고 소상공인들에게 힘이 됐던 '식객 허영만의 백반기행'의 의미를 후속 취재 형식으로 조명한다. 그동안 출연했던 식당 사장들의 깜짝 편지와 365명의 초대 손님들이 함께한 명장면, '식객' 허영만의 활약상도 다시 만난다.앞서 허영만 측은 지난 17일 공식 입장을 통해 "최근 허영만 화백에게 건강상의 문제가 발생해 현재 의료진의 권고에 따라 치료와 회복에 전념하고 있다"며 "이에 따라 당분간 모든 대외 활동을 중단하고 안정을 취할 예정"이라고 밝혔다.관계자에 따르면 허영만은 최근 넘어지면서 부상을 입어 중환자실로 이송됐으며, 현재는 병원에 입원해 회복에 집중하고 있다. 관계자는 "입원한 지는 한 달 정도 됐고 아주 심각한 상태까지는 아니지만 걱정되는 상황"이라고 전했다.'식객 허영만의 백반기행' 시즌1 최종회 '우리가 사랑한 백반, 7년의 맛있는 기록'은 이날 오후 7시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr