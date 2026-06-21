사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희가 강렬한 스타일링과 색다른 분위기를 오가며 독보적인 비주얼을 선보였다.한소희는 최근 자신의 인스타그램에 "🌧️"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진 속 한소희는 붉은색 후드 디테일이 더해진 슬리브리스 상의를 착용한 채 카메라를 내려다보고 있다. 자연스럽게 흩어진 긴 머리카락이 얼굴을 감싸고 있으며, 데님 소재의 미니스커트와 어우러진 스타일링이 강렬한 분위기를 더했다.이어진 사진에서는 한소희가 같은 의상을 입은 채 카메라를 응시하고 있다. 깊게 드리운 후드와 드러난 어깨 라인이 시선을 끄는 가운데, 또렷한 이목구비와 담백한 메이크업이 어우러져 한층 강렬한 비주얼을 완성했다.또 다른 사진에서는 한소희가 티아라를 착용한 채 옆모습을 드러내고 있다. 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 은은하게 빛나는 피부 표현이 돋보이며 화이트 톤 의상과 티아라가 조화를 이루며 우아한 분위기를 자아냈다.이를 본 팬들은 "가장 멋지고 아름다운 배우", "진짜 공주님", "너무 예뻐", "화이팅", "멋있어요", "놀라운 미모" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 한소희는 33세로 '부부의 세계', '알고있지만', '마이 네임', '경성크리처' 등으로 많은 사랑을 받았으며 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr