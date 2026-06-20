사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

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사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

사진=유튜브 '일리네 결혼일기'

가수 에일리가 시험관 시술 이후 몸 상태를 솔직하게 털어놨다.20일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 '일주일 안에 안 먹으면 1년 기다려야 합니다'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 에일리는 외출을 앞두고 꾸민 남편 최시훈을 보며 "요즘 촬영한다고 하면 뭘 자꾸 바르더라. 재수 없다. 난 민낯으로 하는데. 날 더 예쁘게 나오게 해달라"고 요구해 웃음을 자아냈다.최근 임신설까지 불거졌던 에일리는 현재 건강 상태를 솔직하게 고백했다. 그는 "지금 시험관 끝나고 첫 월경 지나고 나서 며칠 안 됐는데 또 하혈을 하고 있다"며 "배도 계속 아프다"고 털어놨다.안타깝게 듣던 최시훈은 "호르몬 관련 주사를 계속 맞다가 이제 안 맞으니까 바이오리듬이 조금 그렇게 된 것 아닐까"라며 걱정스러운 마음을 드러냈다. 이에 에일리는 "모르겠다. 그래서 좀 불안한 상황"이라고 솔직한 심경을 밝혔다.최시훈은 아내를 위로하며 "그러니까 몸보신을 해야 한다. 봄에는 봄 꽃게를 먹고 여름에는 닭백숙을 먹어야 한다"고 말했다. 두 사람은 꽃게백숙과 꽃게탕을 주문해 식사를 시작했다.에일리는 식사를 하며 "반찬만 먹다가 끝낼 뻔했다"고 말할 정도로 입맛을 보였고, 제철 꽃게를 맛본 뒤에는 "왜 그렇게 꽃게 노래를 부르는지 알겠다", "너무 맛있다"고 감탄했다. 특히 알이 꽉 찬 암꽃게를 맛본 뒤에는 연신 감탄사를 쏟아내며 오랜만에 밝은 표정을 되찾았다.에일리는 최근 한 장의 사진으로 예상치 못한 임신설에 휩싸였지만, 소속사 A2Z엔터테인먼트는 "에일리의 임신설은 사실이 아니다. 좋은 소식이 생기면 직접 전해드리겠다"고 선을 그었다.에일리는 지난 4월 최시훈과 결혼했다. 이후 유튜브를 통해 시험관 시술 과정을 공개하며 2세를 향한 진심 어린 노력을 보여주고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr