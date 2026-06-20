사진=백지영 유튜브

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배우 정석원이 가수 백지영의 위엄과 스태프 차별을 토로했다.20일 백지영 유튜브 채널에는 '승부욕 센 백지영♥︎정석원이 골프치다 내기 걸면 벌어지는 일'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 정석원은 최근 골프 슬럼프를 겪고 있다는 얘기에 "골프는 안 치면 슬럼프 오는 거다"라고 말했다.정석원은 최근 작품 촬영 때문에 기른 수염과 장발을 언급했다. 그는 "머리가 너무 길어서 안 묶으면 안 되더라"고 말했고, 백지영은 "원래는 나한테 묶어 달라고 했는데 지금은 혼자 겁나 잘 묶는다"고 자랑했다.부부는 지인과 내기 골프를 시작했다. 정석원은 "와이프 전화 받고 갑자기 맞을 때가 있다. '와겐'이라고 한다, 와이프 겐세이"라고 농담을 던져 폭소를 안겼다.두 사람의 승부욕은 더욱 불타올랐다. 정석원은 실수한 백지영을 향해 "열 받았어? 화 났어?"라고 놀리면서도, 아내 마음을 달래기 위해 뽀뽀를 하거나 머리를 쓰다듬으며 애정을 표현했다.정석원이 결정적인 순간 집중력을 발휘해 역전 기회를 만들자 백지영은 "내 남편이 가끔 이렇게 얄미울 때가 있다"고 말했다. 정석원은 "자기가 칠 때는 공기가 달라진다. 다들 조용하다"며 스태프의 차별 대우를 토로해 웃음을 안겼다.결국 승리한 정석원은 "원래 최근에 슬럼프가 왔다고 했는데 어쩔 수 없이 실력이 나왔다"면서 "사실 좀 아쉬운 건 져줬어야 되는데"라고 농담해 백지영의 원성을 샀다.정석원은 "예전에는 스크린 골프에서라도 아내를 한 번 이겨봤으면 좋겠다고 말했다"면서 백지영의 실력을 칭찬했다.한편, 백지영은 9세 연하의 배우 정석원과 2013년 6월 결혼한 뒤 슬하에 외동딸 하임 양을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr